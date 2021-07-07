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Украина хочет заключить максимальное число двусторонних соглашений о ЗСТ

07.07.21 15:24 , Укринформ
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Заключение максимального количества двусторонних соглашений о зоне свободной торговли - приоритет внешнеэкономической политики украинского государства.

Как передает Укринформ, об этом в ходе Всеукраинского форума "Украина 30. Международная политика" сказал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства - торговый представитель Украины Тарас Качка.

Он отметил, что до недавнего времени Украина не входила в перечень самых активных в этом вопросе государств.

"В сфере наших экономических интересов были, в основном, ближайшие соседи - Евросоюз, балканские государства, страны СНГ. Теперь же мы имеем масштабную программу заключения соглашений о свободной торговле с партнерами по всему миру. Ведем активную работу с государствами Северной Африки. Ведь это регион, где мы будем торговать при любых обстоятельствах. Районы Черного и Средиземного морей, Европа, Север Африки, Ближний Восток - естественный рынок для Украины", - убежден Т.Качка.

Он напомнил об успешной имплементации Соглашения о зоне свободной торговли с Евросоюзом и о договоренности уже в этом году обновить его положения в части таможенных платежей. Заработало Соглашение о свободной торговле с Великобританией.

"С точки зрения уровня пошлин улучшение, может, и не является революционным. Однако сам факт заключения соглашения привел к буму в росте украинского экспорта в эту страну. Внимание отечественного бизнеса к ней усилилось. И в первом полугодии мы имели профицит (превышение экспортной выручки над расходами на импорт) в торговле с Великобританией", - заверил чиновник.

На такой же результат Украина рассчитывает после вступления в силу Соглашения о ЗСТ с Израилем.

Он также рассказал, что в понедельник состоялся довольно конструктивный раунд переговоров о зоне свободной торговли с Турцией. Переговорный процесс непростой, поскольку по многим позициям наши страны - прямые конкуренты в регионе. При этом имеются все шансы, что в окончательном варианте документа о ЗСТ будут учтены интересы и Украины, и Турции.

Традиционно значительное внимание к торгово-экономическому сотрудничеству со странами Юго-Восточной Азии. В частности, за прошлый год экспорт украинской продукции в Китай вырос вдвое. А в первом полугодии 2021 года зарегистрирован рекордно низкий уровень дефицита торговли с КНР - всего $290 миллионов. При этом в Поднебесную экспортировали украинской продукции на $4,3 миллиарда.

Увеличиваются показатели украинского экспорта во Вьетнам и Индонезию. С этими странами, по словам Т.Качки, Украина также ведет переговоры о свободной торговле.

МинПром

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