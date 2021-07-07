ArcelorMittal инвестирует 147 млн долл. в экомодернизацию бразильского комбината

Корпорация ArcelorMittal дополнительно инвестирует 750 млн реалов (147 млн долл.) в повышение экологической безопасности металлургического комбината Tubarao в Бразилии.
Анонсировано 127 проектов, крупнейшими из которых являются установка новых пылеуловителей на коксовом и металлургическом производстве, расширение системы газоочистки на доменных печах, модернизация двух коксовых батарей и замена устаревшего оборудования.
Первые проекты должны быть завершены уже в сентябре текущего года. Это размещение новых рукавных фильтров на некоторых участков и строительство опреснительной установки на 500 куб. м в час. Полученную воду планируется использовать исключительно в производственном процессе, заменив ею поставки из местной водопроводной сети.
В 2018 г. ArcelorMittal анонсировала план экологической модернизации комбината общей стоимостью около 224 млн долл. Таким образом, общий объем инвестиций на эти цели достиг более 370 млн долл.