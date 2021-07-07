Австралийская Vital Metals будет добывать в Канаде редкоземельные металлы Австралийская компания Vital Metals приступила к добыче резкоземельных металлов на месторождении Nechalacho в 100 км к юго-востоку от Йеллоунайфа, Северо-Западные территории Канады. Это предприятие стало первым производителем данной продукции в Канаде и вторым в Северной Америке после рудника Mountain Pass в Калифорнии.



Компания обещает выйти на полную мощность до конца текущего месяца. Добытая руда, содержащая, в среднем, 1,46% оксидов редкоземов, будет складироваться и отправляться на дальнейшую переработку на завод в г. Сасканун, провинция Саскачеван.



На первом этапе Vital Metals заключила договор с норвежской компанией REEtec на поставку 1 тыс. т оксидов редкоземельных металлов в год. На втором этапе, к 2025 г., компания планирует нарастить производство до 5 тыс. т в год.



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