|
Австралийская Vital Metals будет добывать в Канаде редкоземельные металлы
07.07.21 14:21 , Металлоснабжение и сбыт
печать
Австралийская компания Vital Metals приступила к добыче резкоземельных металлов на месторождении Nechalacho в 100 км к юго-востоку от Йеллоунайфа, Северо-Западные территории Канады. Это предприятие стало первым производителем данной продукции в Канаде и вторым в Северной Америке после рудника Mountain Pass в Калифорнии.
Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0
...
Новости партнеров
|
новости
06.07.21