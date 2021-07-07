Китай планирует увеличить потребление металлолома до 320 млн тонн Китай планирует увеличить использование стального лома на 23% до 320 миллионов тонн к 2025 году и увеличить производство переработанных цветных металлов, заявила в среду Национальная комиссия по развитию и реформам (NDRC) Китая.



В сообщении говорится, что Китай увеличит производство переработанных цветных металлов до 20 миллионов тонн в следующие пять лет с 14,5 миллионов тонн в 2020 году.



NDRC также пообещала повысить коэффициент замещения возобновляемых ресурсов до первичных ресурсов и улучшить использование руд с низким содержанием, хвостохранилищ и других ресурсов.



По словам государственного планировщика, в 2020 году использование стального лома в Китае составило около 260 миллионов тонн, что эквивалентно 410 миллионов тонн 62% -ной железной руды.



Резкий рост мировых цен на металлы привел к росту инфляции цен производителей в Китае в этом году, что побудило власти предпринять многочисленные шаги для сдерживания спекуляций. Цены на железную руду с 62% -ным содержанием железа для доставки в Китай в 2021 году подскочили на 38%.



"Глобальная цепочка поставок была серьезно шокирована неэкономическими факторами, растущая неопределенность поставок ... стала серьезной проблемой для ресурсной безопасности Китая", - говорится в сообщении NDRC.



Согласно заявлению, план также поможет стране достичь пикового уровня выбросов углерода и добиться углеродной нейтральности.



Китай планирует довести выбросы парниковых газов до пика к 2030 году и стать "углеродно-нейтральным" к 2060 году.



На долю черной металлургии приходится около 15% общих выбросов углерода в Китае, а на цветную промышленность - около 4,7%.



МинПром

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