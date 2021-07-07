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ЕС должен убрать дискриминацию из торговли с Украиной – Наталуха

07.07.21 13:30
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Действующее соглашение о торговле с ЕС не отвечает экономическим интересам Украины и требует корректировки. Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Наталуха, выступая на комитетских слушаниях "Стратегические ориентиры углубления торгово-экономических отношений Украины со странами Европейского Союза в условиях действия Соглашения об ассоциации".

По его словам, негативное для Украины торговое сальдо в 5 млрд евро за год свидетельствует о неравнозначности товаров, которыми мы торгуем. "Структура нашего экспорта в ЕС в основном сырьевая, свыше 50% приходится на металл и зерно. Тогда как из ЕС мы импортируем высокотехнологичную продукцию. На самом деле ситуация катастрофическая", - подчеркнул Д.Наталуха.

Одним из главных условий для улучшения торговли с ЕС он назвал пересмотр квот на беспошлинный ввоз украинской продукции в ЕС. Существует 12 товарных групп, по котором выделенная ЕС годовая квота для Украины исчерпывается в течение нескольких недель – например, по меду. Это связано с тем, что выделяемая ЕС квота в 7,8 раза меньше реального объема украинского экспорта, пояснил глава комитета ВР по экономразвитию.

"В то же время есть 14 квот, которые вообще не используются – потому что либо эта продукция не производится в Украине, либо европейский рынок по этим товарам не является основным для Украины. Мы должны требовать отмены неиспользуемых квот и увеличения тех, в которых заинтересованы", - отметил он.

Д.Наталуха напомнил, что в 2020 году ЕС ввел дополнительные пошлины в размере 25% на ввоз стальной продукции, действие которых Евросоюз распространил и на Украину – хотя эти пошлины не предусмотрены соглашением об ассоциации и свободной торговле. "Выглядит так, как будто мы бежим к европейцам с распростертыми объятиями, а они делают шаг назад или в сторону", - подчеркнул он.

По мнению председателя комитета ВР по экономразвитию, украинская сторона должна адекватно реагировать на подобные действия официального Брюсселя – оспаривать их в арбитраже. Как это делает и сам Евросоюз, добиваясь отмены моратория на экспорт из Украины необработанной древесины.

"Давайте скажем откровенно: мы не должны быть мальчиками для битья. Не отменяют барьеры на прокат – нужен арбитраж. ЕС не стесняется бороться с нами за лес-кругляк. Я не вижу причины, почему наши производители должны бояться делать то же самое", - заявил он.

Глава комитета ВР по экономразвитию выразил убеждение, что существует значительный потенциал для расширения торгово-экономического сотрудничества Украины с ЕС в рамках ассоциации. "Нас может ожидать много лет плодотворного партнерства", - резюмировал он.

Ранее заместитель председателя комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский инициировал комитетские слушания по вопросу пересмотра экономической части соглашения об ассоциации Украины с ЕС. По его словам, экономическая часть соглашения об ассоциации не слишком выгодна для Украины и требует существенного улучшения.

МинПром

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