Без транша МВФ потрясений не будет – Любченко Правительство Украины по-прежнему надеется на получение в этом году от Международного валютного фонда транша около $0,7 млрд по программе stand by, министр финансов Сергей Марченко с делегацией ведет сейчас соответствующие переговоры в Вашингтоне, сообщил первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко.



"Как раз в эти минуты министр финансов находится в США в Международном валютном фонде на переговорах. Речь идет еще о прошлогодних суммах – $700 млн, лето-осень...", – сказал Любченко на пресс-конференции в среду на форуме "Украина 30".



По его словам, выполнены все обязательства, которые брало на себя государство в лице правительства "в плане институциональных изменений, прямых действий правительства".

"Поэтому мы очень надеемся, что этот транш будет, потому что отказываться от дешевых денег – это бессмысленно", – добавил вице-премьер.



При этом он подчеркнул, что не ожидает экономических потрясений в Украине, если транш МВФ не поступит в страну до конца года.



МВФ 9 июня 2020 года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на SDR3,6 млрд (около $5 млрд) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.



После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года - с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего. Размеры второго и третьего транша – по $700 млн, третьего – $560 млн и заключительного четвертого – $980 млн. Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен.



Длившаяся с конца 2020 года виртуальная миссия по первому пересмотру программы stand-by в середине февраля завершилась без рекомендации о выделении второго транша, а глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил о необходимости дополнительных дискуссий и большего прогресса со стороны Украины. Это позицию позже представители Фонда неоднократно подтвержали.



МинПром







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