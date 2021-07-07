Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Без транша МВФ потрясений не будет – Любченко

07.07.21 12:13 , Интерфакс-Украина
печать
размер текста:

Правительство Украины по-прежнему надеется на получение в этом году от Международного валютного фонда транша около $0,7 млрд по программе stand by, министр финансов Сергей Марченко с делегацией ведет сейчас соответствующие переговоры в Вашингтоне, сообщил первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко.

"Как раз в эти минуты министр финансов находится в США в Международном валютном фонде на переговорах. Речь идет еще о прошлогодних суммах – $700 млн, лето-осень...", – сказал Любченко на пресс-конференции в среду на форуме "Украина 30".

По его словам, выполнены все обязательства, которые брало на себя государство в лице правительства "в плане институциональных изменений, прямых действий правительства".
"Поэтому мы очень надеемся, что этот транш будет, потому что отказываться от дешевых денег – это бессмысленно", – добавил вице-премьер.

При этом он подчеркнул, что не ожидает экономических потрясений в Украине, если транш МВФ не поступит в страну до конца года.

МВФ 9 июня 2020 года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на SDR3,6 млрд (около $5 млрд) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года - с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего. Размеры второго и третьего транша – по $700 млн, третьего – $560 млн и заключительного четвертого – $980 млн. Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен.

Длившаяся с конца 2020 года виртуальная миссия по первому пересмотру программы stand-by в середине февраля завершилась без рекомендации о выделении второго транша, а глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил о необходимости дополнительных дискуссий и большего прогресса со стороны Украины. Это позицию позже представители Фонда неоднократно подтвержали.

МинПром



... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:14
Sumitomo Metal направит свыше 400 млн долл. на выпуск никеля для аккумуляторов
11:53
Tata Steel нарастила производство на 55%
11:36
Пошлины Китая провоцируют подорожание стали на Тайване
11:22
Запорожкокс в первом полугодии удержал объемы производства
11:15
Baosteel хочет поставлять сталь в Бразилию
10:58
В России ожидают роста цен на коксующийся уголь на 30-40%
10:35
Французская Eramet просит помочь в добыче аккумуляторных металлов
10:17
Цена на газ в Европе обвалилась после падения цен на нефть
09:59
В конце июня китайские металлурги сократили объемы производства
09:36
ВИЭ-генерация намерена предложить компромисс по зеленому акцизу
09:18
Минторг США пересмотрит антидемпинг относительно проката из 11 стран
08:58
Великобритания привлекает инвестиции в производство электромобилей
08:07
В первом полугодии Украина увеличила потребление электроэнергии на 6%
06.07.21
18:02
Крупный бизнес пополнил бюджет на 126 млрд грн
17:56
Повышение тарифов на грузовые перевозки может лишить УЗ клиентов
17:37
Шмыгаль раскрыл подробности трансформации угольных регионов
17:18
В Украине обвалился и без того низкий выпуск автомобилей
16:56
Акциз на зеленую энергию нарушает обязательства перед международными инвесторами
16:36
Украина добывает все меньше газа
16:15
Украина оказалась самой несчастной страной Европы
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!