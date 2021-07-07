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В России ожидают роста цен на коксующийся уголь на 30-40%
Коксующийся уголь, который используется для нужд металлургии, может подорожать на внутреннем рынке по итогам третьего квартала на 30–40% по отношению ко второму кварталу, пишет "ВТБ Капитал" со ссылкой на "Металл эксперт". Рост цен связан с динамикой экспортных котировок. Так, уголь твердых сортов FOB Australia подорожал в течение месяца на 22%, до 181 доллара за тонну, а на базисе CFR China — на 12%, до 303 долларов. По мнению аналитиков, австралийский уголь продолжит расти в цене. Также напряженным остается рынок железной руды. Тонна руды с содержанием 62% CFR China подорожала в июне на 14%, до 216 долларов, из-за высокого спроса в Китае и закрытия некоторых железорудных активов в Бразилии.
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