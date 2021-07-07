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В Газпроме пояснили отказ от бронирования транзитных мощностей

07.07.21 13:16 , Интерфакс
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"Газпром" не покупал транзитные мощности на год вперед, так как рынок предоставляет возможность гибко бронировать на короткий срок, заявили журналистам в компании.

Как сообщалось, в понедельник по всей Европе прошли аукционы бронирования на газотранспортные мощности на ближайший и последующие годы ("газовый год" начинается 1 октября). Аукцион на дополнительные "твердые" газотранспортные мощности по прокачке газа через Украину (9,8 млн куб. м в сутки) проводился в дополнение к бронированию на основе долгосрочного контракта (40 млрд куб. м на год – это 109 млн куб. м в сутки). Польский газотранспортный оператор Gas System выставил мощности газопровода "Ямал-Европа" в 79 млн куб. м в сутки. Предложенная на обоих аукционах мощность осталась невостребованной. И хотя грузоотправители могут забронировать мощность на квартальных и ежемесячных аукционах, новая доля неопределенности сразу отразилась на ценах.

"ПАО "Газпром" не принимало участие в аукционе 5 июля 2021 года на годовые газотранспортные мощности в Восточной и Центральной Европе, принимая во внимание обеспеченность газотранспортными мощностями под текущие обязательства компании и возможности их гибкого дополнительного бронирования на последующих, в том числе краткосрочных, аукционах", - прокомментировали в российской компании итоги аукционов.

Либерализация европейского газового рынка привела к отказу от долгосрочных договоров на транзит. Их заменило прозрачное аукционное бронирование чтобы исключить лишние издержки за бронирование избыточных мощностей из цены газа. В итоге грузоотправители вольны бронировать только тот объем мощностей, который им нужен, и на то время, когда будет необходимо.

МинПром

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