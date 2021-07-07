Обвал цен на электроэнергию в июле приведет к необратимым последствиям ПАО "Донбассэнерго" предупреждает, что лавинный обвал цен на электроэнергию в июле текущего года приведет к необратимым последствиям для всей энергосистемы Украины.



Систематические манипуляции на рынке, а также несовершенство регуляторных норм, в рамках которых вынуждена работать энергогенерация Украины, привели к тому, что цена на рынке «на сутки вперед» (РСВ) в мае составила 930 грн/МВт*ч, в июне — 1362 грн/МВт*ч. Только за 6 дней июля цена "обвалилась" уже до 770 грн/МВт*ч. Таким образом, за несколько дней текущего месяца цена на РСВ достигла самой низкой отметки — без каких-либо на то обоснованных причин — за всю историю существования новой модели рынка.



ПАО "Донбассэнерго" заявило, что уже долгое время генерирует только убытки, следствием чего стала невозможность оплачивать услуги НЭК "Укрэнерго", что привело к присвоению компании статуса "дефолтный" со стороны последней.



"Если немедленно не стабилизировать ситуацию, накопление угольной продукции на складах для подготовки к прохождению осенне-зимнего периода 2021 - 2022 году энергогенерирующими компаниями Украины исключается. Бездействие Регулятора может привести к тому, что генерирующие компании вскоре не смогут выполнять собственные финансовые обязательства перед контрагентами и персоналом, что приведет к последующему банкротству предприятий энергетической отрасли и социальному взрыву — увольнению десятков тысяч людей", - говорится в сообщении компании полученном по электронной почте.



Пресс-служба "Донбассэнерго" подчеркнула, что в условиях недостаточного уровня собственных мощностей о стратегической цели Украины на 2022 год — синхронизации с европейской энергосистемой ENTSO-E — не может быть и речи.



"Донбассэнерго" призвало регулятора и все государственные органы власти немедленно вмешаться и исправить сложившуюся ситуацию на рынке электроэнергии, пресечь манипуляции и разработать мероприятия для недопущения подобных масштабных катастроф на рынке в дальнейшем.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



