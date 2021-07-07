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Sumitomo Metal направит свыше 400 млн долл. на выпуск никеля для аккумуляторов

07.07.21 12:14 , Металлургпром
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Sumitomo Metal Mining Co Ltd заявила во вторник, что потратит 47 млрд иен (424 млн долларов) на увеличение производственных мощностей по выпуску катодных материалов для аккумуляторных батарей, используемых в электромобилях (EV), чтобы удовлетворить растущий спрос.

Крупнейший в Японии никелевый завод до 2025 года построит новое производство катодных материалов в Бесши, префектура Эхимэ на западе Японии, и расширит производственные мощности по производству прекурсоров на своем нефтеперерабатывающем заводе Харима в префектуре Хиого на западе Японии.

Из 47 млрд иен, потраченных на строительство, 40 млрд иен пойдут на новый завод, а оставшаяся часть будет использована в Хариме.

Никель является ключевым компонентом литий-ионных аккумуляторных батарей, используемых для питания электромобилей, продажи которых, как ожидается, вырастут в ближайшие годы по мере того, как мир движется к низкоуглеродному будущему.

Компания Sumitomo Metal, которая поставляет катодные материалы на основе никеля для литий-ионных аккумуляторов Panasonic Corp, используемых в электромобилях Tesla Inc, стремится увеличить объем производства катодных материалов примерно до 7000 тонн в месяц в 2025 году с примерно 5000 тонн в настоящее время, сообщил представитель компании.

Компания заявила, что планирует увеличить свои производственные мощности по производству катодных материалов до 10 000 тонн в месяц к 2027 году.

"Мы видим признаки значительного увеличения спроса на нашу никелевую металлопродукцию", - говорится в заявлении компании.

МинПром

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