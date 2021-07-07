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Tata Steel нарастила производство на 55%

07.07.21 11:53 , МеталлТорг ру
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Как сообщает Busines Standart, производство нерафинированной стали у Tata Steel выросло на 55% в первом квартале 22 финансового года до 4,62 миллиона тонн по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Поставки Tata Steel India увеличились на 42% за отчетный период до 4,15 млн тонн в годовом исчислении.

В течение квартала производство сырой стали снизилось на 2,6% последовательно из-за поставки более 47 800 тонн жидкого медицинского кислорода в больницы на фоне второй волны COVID-19.

Поставки стали также снизились на 11% последовательно из-за частичных закритий, объявленных некоторыми штатами, и временных остановок в нескольких секторах, потребляющих сталь, на фоне второй волны COVID-19.

Экспорт компенсировал это влияние, увеличившись до 16% от общего объема продаж по сравнению с 11% в 4-м квартале 21 финансового года. По заявлению компании, с середины июня 2021 года внутренний рынок улучшается благодаря ослаблению ограничений.

Производство стали Tata Steel Europe выросло на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 2,73 млн тонн. Поставки стали выросли на 19%.

Производство стали Tata Steel в Юго-Восточной Азии выросло на 49% г / г, в то время как поставки стали увеличились на 50% за рассматриваемый период.

МинПром

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