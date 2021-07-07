Tata Steel нарастила производство на 55% Как сообщает Busines Standart, производство нерафинированной стали у Tata Steel выросло на 55% в первом квартале 22 финансового года до 4,62 миллиона тонн по сравнению с тем же периодом прошлого года.



Поставки Tata Steel India увеличились на 42% за отчетный период до 4,15 млн тонн в годовом исчислении.



В течение квартала производство сырой стали снизилось на 2,6% последовательно из-за поставки более 47 800 тонн жидкого медицинского кислорода в больницы на фоне второй волны COVID-19.



Поставки стали также снизились на 11% последовательно из-за частичных закритий, объявленных некоторыми штатами, и временных остановок в нескольких секторах, потребляющих сталь, на фоне второй волны COVID-19.



Экспорт компенсировал это влияние, увеличившись до 16% от общего объема продаж по сравнению с 11% в 4-м квартале 21 финансового года. По заявлению компании, с середины июня 2021 года внутренний рынок улучшается благодаря ослаблению ограничений.



Производство стали Tata Steel Europe выросло на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 2,73 млн тонн. Поставки стали выросли на 19%.



Производство стали Tata Steel в Юго-Восточной Азии выросло на 49% г / г, в то время как поставки стали увеличились на 50% за рассматриваемый период.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



