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Пошлины Китая провоцируют подорожание стали на Тайване

07.07.21 11:36 , МеталлТорг ру
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Как сообщает Yieh.com,после того, как сталелитейные заводы Тайваня повысили цены, рыночные цены на нержавеющую сталь соответственно выросли. Участники рынка отмечают, что в основном это вызвано повышением экспортных пошлин Китая и России.

В Китае ранее отменена льгота по экспортной пошлине. Хотя дата последующего повышения экспортной пошлины еще не назначена, вероятность этого высока. Что касается России, определено, что в течение 5 месяцев с 1 августа на все металлы и стальную продукцию будет взиматься экспортная пошлина не менее 15%.

Участники рынка заявили, что, хотя внутренний спрос на Тайване вялый, экспортные заказы сталелитейных заводов по-прежнему хорошие. В сочетании с взиманием экспортных пошлин со стороны Китая и России перспективы рынка являются оптимистичными, и ожидается, что рынок нержавеющей стали останется стабильным после роста.

МинПром

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