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ВИЭ-генерация намерена предложить компромисс по зеленому акцизу

07.07.21 09:36 , Интерфакс-Украина
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Представители ВИЭ-генерации намерены предложить правительству и народным депутатам компромиссный вариант относительно нормы ресурсного законопроекта №5600 по введению акцизного налога на "зеленую" электроэнергию в размере 3,2% – отсрочить его до окончания действия "зеленого" тарифа в 2029 году.

"Это может быть действительно компромиссный вариант. С одной стороны, правительству не придется отказываться от этой идеи введения акциза, а с другой – не будут нарушены законодательно закрепленные гарантии инвесторам не вводить новые налоги до конца действия "зеленого" тарифа", – сказал в комментарии "Энергореформе" один из влиятельных представителей ВИЭ-генерации.

По его словам, такое предложение может быть рассмотрено на заседании налогового комитета Верховной Рады на текущей неделе.

"Справедливо вообще не вводить такой акциз, это стопроцентно неправильная инициатива, но, судя по всему, нам не удастся сбить решительное настроение Кабмина и парламента. Поэтому будем добиваться его отсрочки путем закрепления в переходных положениях к закону", – считает собеседник "Энергореформы".

Как сообщалось, Верховная Рада приняла за основу правительственный «ресурсный» законопроект №5600 с поправками в Налоговый кодекс, который предлагает, в частности, введение для э/э из ВИЭ акциза (3,2%).

Введение акциза на зеленую электроэнергию назвали нарушением законодательства по поддержке ВИЭ-генерации в Секретариате Энергосообщества, Европейском банке реконструкции и развития, а также ряде других международных финансовых институтов.

Законопроект также раскритиковали, в частности, Европейская бизнес-ассоциация (ЕБА), Американская торговая палата в Украине (AmCham).

Профильные ВИЭ-ассоциации в многочисленных письмах к правительству призывали его отказаться от этой идеи, которая, по их мнению, угрожает и так неблагоприятному инвестклимату в Украине, в частности в отрасли возобновляемой энергетики после ретроспективного снижения зеленых тарифов и роста долгов по их оплате.

МинПром

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