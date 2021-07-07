Индонезия решила не вводить антидемпинговые пошлины на прокат в листах Правительство Индонезии приняло решение не вводить антидемпинговые пошлины на углеродистый и легированный холоднокатаный прокат в листах, импортируемый из Китая и Вьетнама.



Расследование по импорту данной продукции стартовало еще в августе 2019 г. В феврале 2021 г. индонезийский Антидемпинговый комитет (KADI) рекомендовал правительству установить антидемпинговые пошлины на вьетнамскую продукцию в размере 3,01-49,2% и на китайскую — 3,07-55,43%.



Однако правительство, рассмотрев это дело, решило отказаться от введения антидемпинговых пошлин. Причины этого не указываются, но ранее вьетнамские специалисты отмечали, что ограничения никак не отразятся на объемах поставок холоднокатаного проката в Индонезию, так как крупнейшие экспортеры данной продукции получили минимальный уровень тарифа.



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