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Индонезия решила не вводить антидемпинговые пошлины на прокат в листах

07.07.21 13:37 , Металлоснабжение и сбыт
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Правительство Индонезии приняло решение не вводить антидемпинговые пошлины на углеродистый и легированный холоднокатаный прокат в листах, импортируемый из Китая и Вьетнама.

Расследование по импорту данной продукции стартовало еще в августе 2019 г. В феврале 2021 г. индонезийский Антидемпинговый комитет (KADI) рекомендовал правительству установить антидемпинговые пошлины на вьетнамскую продукцию в размере 3,01-49,2% и на китайскую — 3,07-55,43%.

Однако правительство, рассмотрев это дело, решило отказаться от введения антидемпинговых пошлин. Причины этого не указываются, но ранее вьетнамские специалисты отмечали, что ограничения никак не отразятся на объемах поставок холоднокатаного проката в Индонезию, так как крупнейшие экспортеры данной продукции получили минимальный уровень тарифа.

МинПром

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