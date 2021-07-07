Французская Eramet просит помочь в добыче аккумуляторных металлов Французская горнодобывающая компания Eramet обратилась к правительствам европейских стран с призывом оказать поддержку европейским корпорациям, запускающим новые проекты по добыче так называемых "аккумуляторных металлов" за пределами Евросоюза.



К таковым металлам относят никель, кобальт и литий. В 2020 г. Европейская комиссия назвала их стратегическими в рамках программы перехода к безуглеродной энергетике и разработала план действий по обеспечению региональной промышленности этими материалами.



Однако "дорожная карта" по развитию европейской отрасли "аккумуляторных металлов" базируется на разработке их месторождений на территории ЕС, так как только такой подход обеспечит достаточный уровень устойчивого развития и климатической безопасности.



Между тем, как заявляет генеральный директор Eramet Кристель Бори, запасы этих металлов в европейских странах малы. По ее словам, Китай сегодня доминирует на мировом рынке вследствие крупных инвестиций в страны Африки и Латинской Америки, и европейским компаниям, чтобы тоже получить доступ к этим месторождениям, нужна государственная поддержка, в частности, в привлечении финансирования.



В конце прошлого года Eramet и германская химическая корпорация BASF сообщили о намерении совместно реализовать в Индонезии проект по созданию мощностей по производству никеля и кобальта для аккумуляторов, используемых в электромобилях. В то же время в 2020 г. Eramet отказалась от литиевого проекта в Аргентине из-за неопределенного состояния мировой экономики.



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