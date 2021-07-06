Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Повышение тарифов на грузовые перевозки может лишить УЗ клиентов

06.07.21 17:56 , Главком
печать
размер текста:

Повышение тарифов на грузовые перевозки, которое инициирует Мининфраструктуры, приведет к подорожанию товаров, которые поставляются по железной дороге. К тому же, если Укрзализныця не улучшит качество услуг, ее клиенты-грузоотправители будут искать альтернативные виды транспорта для перевозки грузов. Об этом заявила президент Ассоциации "Укрведтранс", в которую входят операторы грузовых ж/д перевозок, Наталья Петриченко.

"Предприятия будут считать, насколько вырастут их расходы, связанные с транспортировкой и дополнительными сборами. И рассматривать альтернативные виды транспорта для перевозки своих грузов либо доставки сырья. Это однозначно. Поскольку и собственники подвижного состава, и операторы, и экспедиторы, и конечно же получатели и отправители получат удорожание транспортной составляющей своих расходов. Так что в данном случае повышение тарифов – просто непродуманный на наш взгляд шаг", – заявила она.

По ее словам, Министерство инфраструктуры и УЗ должны прежде всего побеспокоиться о качестве предоставления услуг, о техническом и коммерческом состоянии подвижного состава и о наличии тепловозной тяги на всех участках. И только после этого рассматривать вопросы повышения тарифов.

"А мы прекрасно знаем последние события прошлой недели, когда было критическое состояние по наличию дизельного топлива. Составы стояли, потому что локомотивы не были обеспечены топливом! Вот о чем нужно в первую очередь думать. А не о том, что повышать стоимость своих услуг", – подчеркнула Н.Петриченко.

Она высказала уверенность, что стоимость услуг нужно повышать, только когда цена и качество соответствуют. Но Министерство инфраструктуры использует не европейскую практику, а старые методы, и позволяет предприятию-монополисту просто повысить цену своих услуг.

Напомним, Министерство инфраструктуры Украины выступило с предложением повысить тарифы на перевозку грузов железнодорожным транспортом. Согласно проекту внеклассные грузы предлагают приравнять к грузам 1-го класса, а для 1 и 2 классов тарифы просто повысят – на 30% и 15% соответственно.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
18:02
Крупный бизнес пополнил бюджет на 136 млрд грн
17:37
Шмыгаль раскрыл подробности трансформации угольных регионов
17:18
В Украине обвалился и без того низкий выпуск автомобилей
16:56
Акциз на зеленую энергию нарушает обязательства перед международными инвесторами
16:36
Украина добывает все меньше газа
16:15
Украина оказалась самой несчастной страной Европы
15:59
Часть имущества ДМК продадут с аукциона
15:37
ДТЭК поддержал инициативу АМКУ по проверке действий на рынке электроэнергии
15:24
Повышение налогов для бизнеса ухудшит благосостояние украинцев – Шпенов
15:14
Власти Канады выделят Algoma Steel Inc. 420 млн долл. на модернизацию
14:54
Энергомашспецсталь отправила заказчикам 1 782 тонны готовой металлопродукции
14:38
Перевалка руды через порты Украины упала на 16,3%
14:23
Повышение налогов вернет экономику в рецессию – Магера
14:14
Украина немного нарастила международные резервы
13:58
На всех региональных рынках заготовки и готового проката началась стагнация
13:35
Китайская Tianqi Lithium инвестирует в отложенные проекты по добыче лития
13:15
Китай поможет Украине с инфраструктурой
13:03
Украина может увеличить экспорт в ЕС на 9,7 млрд долл - исследование
12:55
ОПЕК+ третий день не может договориться об увеличении нефтедобычи
12:39
Индия начинает расследование по импорту электрооцинкованного проката
05.07.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!