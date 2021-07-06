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Шмыгаль раскрыл подробности трансформации угольных регионов

06.07.21 17:37 , Укринформ
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Важным условием постепенного "зеленого перехода" является внедрение политики справедливой трансформации угольных регионов с одновременным созданием новых возможностей для жителей угольных громад и работников угольных предприятий.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании координационного центра по вопросам трансформации угольных регионов, сообщает Укринформ со ссылкой на Правительственный портал.

"Начать мы планируем с разработки и имплементации пилотных проектов в двух шахтерских городах. Но география программы справедливой трансформации достаточно широка - это 5 регионов Украины или более 60 населенных пунктов, в которых проживает почти миллион человек. Трансформация угольных регионов - это не о закрытии шахт. Мы говорим о создании новых производств, развитии социальной сферы, инфраструктуры и переход к декарбонизованой экономике", - сказал Д.Шмыгаль.

Он подчеркнул, что правительство будет учитывать опыт других стран, которые уже прошли или находятся на завершающих этапах трансформации, при разработке и внедрении проектов на территории Украины.

Во время заседания министр развития громад и территорий представил комплексное видение правительства политики справедливой трансформации. Он предложил для первого этапа справедливой трансформации приоритетные громады, которые расположены во всех регионах Украины.

Премьер-министру сообщили, что ключевыми критериями для выбора этих громад был уровень зависимости локальных экономик, бюджетов и сферы жилищно-коммунального хозяйства от угольной отрасли, состояние угольной промышленности на этих территориях, готовность громад к осуществлению мероприятий по справедливому переходу. В число этих громад также входят города Червоноград и Мирноград, пилотные проекты в которых будут осуществлены при поддержке правительства Федеративной Республики Германии.

МинПром

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