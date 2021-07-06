Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Украина оказалась самой несчастной страной Европы

06.07.21 16:15 , Украинские новости
печать
размер текста:

Украина заняла последнее место по уровню счастья населения среди европейских стран и оказалась среди самых несчастных стран мира. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Global Happiness Levels in 2021 от онлайн-издания Visual Capitalist.

Авторы опубликовали карту мира с результатами Всемирного отчета о счастье, данные для которого собирались в период с 2018 по 2020 год.

В издании отметили, что для измерения уровня счастья использовались ряд "четких" индикаторов: уровень здоровья, богатство. Кроме того, при формировании рейтинга во внимание принимались и другие, более нематериальные аспекты: социальная поддержка, свобода выбора, щедрость, коррупция в бизнесе и стране, положительные или отрицательные аффекты (опыт пережитых эмоций).

В рейтинге Global Happiness Levels in 2021 Украина получила 4,9 балла из 8 максимальных. Среди стран европейского континента это самая низкая оценка счастья населения.

Кроме украинцев, самыми несчастными европейцами стали жители Албании, Болгарии и России. При этом по-настоящему счастливыми и довольными жизнью могут назвать себя жители Финляндии, Дании и Нидерландов.

В общемировом рейтинге самых счастливых и несчастных стран приняли участие 148 государств. Финляндия занимает первое место с самым высоким уровнем счастья, а Афганистан — последнюю позицию рейтинга.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
16:36
Украина добывает все меньше газа
15:59
Часть имущества ДМК продадут с аукциона
15:37
ДТЭК поддержал инициативу АМКУ по проверке действий на рынке электроэнергии
15:24
Повышение налогов для бизнеса ухудшит благосостояние украинцев – Шпенов
15:14
Власти Канады выделят Algoma Steel Inc. 420 млн долл. на модернизацию
14:54
Энергомашспецсталь отправила заказчикам 1 782 тонны готовой металлопродукции
14:38
Перевалка руды через порты Украины упала на 16,3%
14:23
Повышение налогов вернет экономику в рецессию – Магера
14:14
Украина немного нарастила международные резервы
13:58
На всех региональных рынках заготовки и готового проката началась стагнация
13:35
Китайская Tianqi Lithium инвестирует в отложенные проекты по добыче лития
13:15
Китай поможет Украине с инфраструктурой
13:03
Украина может увеличить экспорт в ЕС на 9,7 млрд долл - исследование
12:55
ОПЕК+ третий день не может договориться об увеличении нефтедобычи
12:39
Индия начинает расследование по импорту электрооцинкованного проката
12:16
Германская Saarstahl заявила о покупке активов Liberty Steel во Франции
11:54
Glencore хочет дать Liberty Steel заем для рефинансирования задолженности
11:30
Остановка газопровода Ямал-Европа на ремонт вызвала скачок цен на газ
11:15
Компании США запросили рекордное число лицензий на импорт г/к проката
11:03
Автоперевозчики Украины надеются на отмену транзитных разрешений ЕС
05.07.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!