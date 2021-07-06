Украина оказалась самой несчастной страной Европы Украина заняла последнее место по уровню счастья населения среди европейских стран и оказалась среди самых несчастных стран мира. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Global Happiness Levels in 2021 от онлайн-издания Visual Capitalist.



Авторы опубликовали карту мира с результатами Всемирного отчета о счастье, данные для которого собирались в период с 2018 по 2020 год.



В издании отметили, что для измерения уровня счастья использовались ряд "четких" индикаторов: уровень здоровья, богатство. Кроме того, при формировании рейтинга во внимание принимались и другие, более нематериальные аспекты: социальная поддержка, свобода выбора, щедрость, коррупция в бизнесе и стране, положительные или отрицательные аффекты (опыт пережитых эмоций).



В рейтинге Global Happiness Levels in 2021 Украина получила 4,9 балла из 8 максимальных. Среди стран европейского континента это самая низкая оценка счастья населения.



Кроме украинцев, самыми несчастными европейцами стали жители Албании, Болгарии и России. При этом по-настоящему счастливыми и довольными жизнью могут назвать себя жители Финляндии, Дании и Нидерландов.



В общемировом рейтинге самых счастливых и несчастных стран приняли участие 148 государств. Финляндия занимает первое место с самым высоким уровнем счастья, а Афганистан — последнюю позицию рейтинга.



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