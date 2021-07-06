Повышение налогов для бизнеса ухудшит благосостояние украинцев – Шпенов Законопроект №5600 не имеет экономической философии, но он имеет цель – наполнить государственный бюджет дополнительными налоговыми поступлениями. Их ожидается собрать аж 50 млрд грн в год. При этом авторы не потрудились рассчитать, какой эффект дало бы стимулирование бизнеса, отмечает народный депутат Дмитрий Шпенов.



"Логика авторов з/п № 5600 проста: поднять налоги, получить дополнительные деньги в бюджет, заткнуть ими бюджетные дыры, выполнить социальные обязательства государства перед гражданами. Вроде бы все правильно и благородно. На самом деле это работает не так. Вернее, такой подход совсем не работает. У предпринимателей тоже есть своя логика. Любое повышение налогов они рассматривают с двух точек зрения. Во-первых, как увеличение расходов, которые закладываются в себестоимость продукции или услуг", - сказал он.



Д.Шпенов прогнозирует, что в в случае окончательного принятия парламентом з/п № 5600 в Украине начнут быстрее расти цены на продукты, тарифы на коммунальные услуги и стоимость проезда в общественном транспорте. "Причем никакое запланированное повышение пенсий и минимальной зарплаты не сможет компенсировать людям потери от инфляции. Уровень жизни украинцев начнет снижаться. Больше всего пострадают малоимущие граждане и пенсионеры. Для того чтобы им помочь, власти понадобятся дополнительные средства", - отметил он.



Нардеп подчеркнул, что в экономике взять дополнительные средства не получится, так как налоги уже подняты. Увеличить объемы внутренних и внешних займов тоже не просто. Заимствования по ОВГЗ уже и так почти на максимуме, внешние кредиты связаны затянувшимся кризисом в отношениях с МВФ.



"Таким образом, мы видим, что повышение налогов во благо на самом деле может закончиться трагедией для экономики и благосостояния украинских граждан. Поэтому идея принять во втором чтении з/п № 5600 выглядит не просто сомнительной, но и опасной для нашей страны", - резюмировал Д.Шпенов.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



