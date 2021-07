Власти Канады выделят Algoma Steel Inc. 420 млн долл. на модернизацию Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил сегодня, что крупнейшее сталелитейное предприятие страны Algoma Steel Inc. получит до 420 млн долл. на модернизацию своей деятельности и поэтапный отказ от угольных процессов производства стали на своем предприятии в Онтарио.



"Правительство будет продолжать поддерживать канадские предприятия и рабочих, поскольку мы ускоряем переход к экономике чистого роста, которая никого не оставляет позади", - отметил Дж.Трюдо.



Это финансирование позволит компании закупить современное оборудование для поддержки перехода на производство стали в электродуговых печах. Ожидается, что этот процесс, основанный на "зеленой" электроэнергии, сократит выбросы парниковых газов более чем на 3 млн тонн в год к 2030 году, что внесет значительный вклад в достижение климатических целей Канады. Это эквивалентно снятию с дороги более 900 000 легковых автомобилей - почти столько же легковых автомобилей в Торонто.



В рамках этой инвестиции Algoma Steel получит до 200 млн долларов от инициативы Net Zero Accelerator Стратегического инновационного фонда и 220 миллионов долларов от Canada Infrastructure Bank.



Инвестиции создадут 500 хорошо оплачиваемых рабочих мест на этапе строительства и субподряда, а также создадут более 600 новых кооперативных мест для студентов. Кроме того, 75 сотрудников Algoma пройдут обучение за счет государства для получения квалификации в областях науки, технологий, инженерии и математики (STEM).



В компании Algoma Steel Inc. работает около 2600 канадцев, и она является единственным полностью интегрированным производителем стальных листов в Канаде, что делает ее региональным лидером в производстве горячекатаного и холоднокатаного стального листа, полосы и листа.



На сталелитейную промышленность в настоящее время приходится 7% мировых выбросов парниковых газов в энергетике, что равно глобальным выбросам авиации, судоходства и химических веществ вместе взятых.



В 2019 году в сталелитейной промышленности Канады было занято более 25 000 рабочих, и ее валовой внутренний продукт составил 3,8 млрд долл.



