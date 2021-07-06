Повышение налогов вернет экономику в рецессию – Магера Принятие законопроекта № 5600 может свести на нет всю позитивную динамику 2021 года, после чего экономика может вернуться в состояние рецессии, считает народный депутат Сергей Магера.



"Если мы хотим, чтобы экономический рост продолжился, принимать данный законопроект нельзя. Он крайне вреден для бизнеса и не отвечает актуальным потребностям национальной экономики. Остановить рост легко, а на его возобновление могут понадобиться годы", - сказал он.



С.Магера отметил, что высокий уровень мировых цен на товары украинского экспорта и ожидаемый высокий урожай могут стать главными факторами выхода национальной экономики из кризиса. Динамика макроэкономических показателей дает основание для осторожного оптимизма. Так, за первое полугодие 2021 года промышленное производство в Украине выросло на 2,2%, оборот розничной торговли – на 14,3%, объем грузоперевозок – на 3,7%.



Индекс ожиданий деловой активности с конца прошлого года вырос с 45,5 до 51,6 пункта. "Даже сдержанный в своих оценках Нацбанк заговорил об окончании кризиса. По прогнозам НБУ, второй квартал украинская экономика должна закончить с ростом ВВП в 8,7%. Пессимисты замечают, мол чему тут удивляться, ведь кризисный 2020-й является очень низкой базой для сравнения. Да, определенная логика здесь есть, однако нельзя отрицать того факта, что экономика начинает подавать признаки выздоровления", - указывает нардеп.



Он также обратил внимание на то, что прогнозы роста экономики Украины в 2021 году хоть и отличаются численно, но порядок оценок все же совпадает. Так, Европейский банк реконструкции и развития считает, что по итогам года рост ВВП составит 3-3,5%, Всемирный банк дает оценку в 3-3,8%, Deutsche Bank – 3,5-3,9%. Более оптимистичным для Украины выглядит прогноз Oxford Economics, чьи эксперты дают украинской экономике от 4% до 4,9% роста в годовом выражении. Прогноз НБУ составляет 3,8-4,2%, Минэкономики – 4,1-4,6%.



"Это еще не "бочка меда", однако своя ложка дегтя в ней уже есть. Ею стал принятый парламентом в первом чтении законопроект № 5600, который существенно увеличивает фискальную нагрузку на бизнес. В случае его принятия во втором чтении, основные новеллы документа вступят в силу в 2022 году. И если в нынешнем году экономика сможет выйти в плюс за счет высоких мировых цен на пшеницу, кукурузу, железную руду и металлы, то в следующем году таких точек роста не будет", - резюмировал С.Магера.



МинПром



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