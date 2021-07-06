Перевалка руды через порты Украины упала на 16,3% Морские порты Украины в январе-июне сократили перевалку руды на 16,3% по сравнению с январем-июнем 2020 года – до 18,8 млн т. Об этом свидетельствуют оперативные данные Администрации морских портов Украины.



Украинские порты за шесть месяцев сократили общую перевалку грузов на 16,7%, до 66,1 млн т.



Перевалка зерновых грузов в январе-июне сократилась на 27,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 16,9 млн т. Перевалка нефтепродуктов выросла на 33,4%, до 789,9 тыс. т.



Перевалка экспортных грузов за шесть месяцев сократилась на 16,4%, до 50,4 млн т, импортных – на 10,3%, до 11,1 млн т, транзитных – на 28,9%, до 3,9 млн т, каботажных – на 42,7%, до 630,4 тыс. т.



Перевалка контейнерных грузов TEU в январе-июне составила 506,2 тыс. TEU, что на 2,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.



Напомним, что экспортная перевалка железорудного сырья через морские порты Украины в 2020 году выросла на 35,1% по сравнению с предыдущим годом – до 34,2 млн т.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



