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Перевалка руды через порты Украины упала на 16,3%

06.07.21 14:38 , ГМК Центр
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Морские порты Украины в январе-июне сократили перевалку руды на 16,3% по сравнению с январем-июнем 2020 года – до 18,8 млн т. Об этом свидетельствуют оперативные данные Администрации морских портов Украины.

Украинские порты за шесть месяцев сократили общую перевалку грузов на 16,7%, до 66,1 млн т.

Перевалка зерновых грузов в январе-июне сократилась на 27,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 16,9 млн т. Перевалка нефтепродуктов выросла на 33,4%, до 789,9 тыс. т.

Перевалка экспортных грузов за шесть месяцев сократилась на 16,4%, до 50,4 млн т, импортных – на 10,3%, до 11,1 млн т, транзитных – на 28,9%, до 3,9 млн т, каботажных – на 42,7%, до 630,4 тыс. т.

Перевалка контейнерных грузов TEU в январе-июне составила 506,2 тыс. TEU, что на 2,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Напомним, что экспортная перевалка железорудного сырья через морские порты Украины в 2020 году выросла на 35,1% по сравнению с предыдущим годом – до 34,2 млн т.

МинПром

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