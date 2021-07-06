На всех региональных рынках заготовки и готового проката началась стагнация Активная майская торговля на всех региональных рынках заготовки и готового проката в июне существенно ухудшилась.



Снижение деловой активности обусловлено традиционным сокращением спроса в странах MENA из-за сезонного падения потребления в строительном секторе и ослаблением спроса в Китае и ЮВА вследствие приближающегося сезона дождей, сообщает ГП "Укрпромвнешэкспертиза".



В результате покупатели сократили объемы заказов до минимума, выдвинув встречные предложения на $15-20 ниже от котировок поставщика. Однако производители отказывались идти на уступки и пытались удерживать цены от падения. Существенную поддержку рынку в этот период оказывало сохранение высоких цен на лом в Турции, ЕС и США, а также рост спотовых цен на железорудное сырье и коксующийся уголь.



Результатом противостояния поставщиков и покупателей в первой половине июня на рынках заготовки и арматуры стало преобладание бокового тренда. Однако к концу месяца давление на рынок усилилось, и цены начали снижаться. В Китае цены на заготовку к началу июля снизились на $24 до $760-799/т exw с 13% НДС на внутреннем рынке и на $20 до $670/ т fob на экспортных направлениях. Июньские внутренние котировки арматуры снизились на $49 до $765/т exw с 13% НЛС (внутренний рынок) и экспортные предложения упали с $825/т fob до $780/т fob. Снижение на китайском рынке негативно отразилось на настроениях покупателей в ЮВА. В последнюю неделю июня стоимость заготовки на импортных рынках ЮВА варьировалась в диапазоне $665-690/т cfr против $670-715/т cfr в начале июня. Котировки арматуры за указанный период упали с $780-825/т cfr до $730-790/т cfr.



По словам аналитика "Укрпромвнешэкспертизы" Олега Гнитецкого, на рынках MENA сделки немногочисленны и имеют нерегулярный характер. Импортные цены на заготовку в регионе в последнюю неделю июня составляли $660-700/т cfr, что на $43 ниже по сравнению с концом мая. Текущий рабочий уровень предложений заготовки из Ирана составляет $610-630/т fob против $645-685/т fob в конце мая.



Кардинально противоположная ситуация складывается на рынках длинного проката в ЕС и США. Благодаря дефициту поставок и защищенности рынка от дешевого импорта внутренние цены на арматуру в июне продолжили расти, поднявшись по сравнению с маем на €78 до €850-865/т с учетом доставки в ЕС и на $132 до $1047-1080/т exw в США.



Согласно прогнозу О.Гнитецкого, в условиях спада спроса на рынках MENA (из-за высоких температур), в Китае и ЮВА (из-за начала сезона дождей) на рынках длинного проката в июле будет поддерживаться преимущественно нисходящий ценовой тренд. Достаточные запасы на складах у покупателей дают возможность не спешить с закупкой материала и оказывать давление на поставщиков, добиваясь предоставления дисконтов.



Негативный ценовой тренд в июне подержали практически все региональные рынки плоского проката. На рынке Азии в июне продолжилось действие негативных майских факторов. Поставщики снижали цены под давлением нескольких факторов: действий китайского правительства в отношении вопроса урегулирования предельных цен на сталь; слабый спрос в обрабатывающих отраслях в регионе из-за сезона дождей и падение фьючерсов. В первой половине июня спотовые цены на горячекатаный прокат на рынке Шанхая упали приблизительно на 200 юаней/т, составив 5300 юаней/т. Но уже во второй половине месяца поставщики смогли заключать сделки по 5470 юаней/т. Холоднокатаный прокат в последнюю неделю июня торговался по 5950 юаней/т. Цены китайского экспорта в июне просели на $40-60 до 860-910 по г/к прокату и 880-920 – по х/к.



Согласно данным О.Гнитецкого, рынок США вновь продемонстрировал значительный прирост спотовых цен на г/к и х/к прокат. Стоимость в сделках выросла на $120-164 до 1919 и до 2161 $/т exw. Такую динамику эксперт объясняет высоким спросом на фоне небольших складских запасов и постепенного роста времени отгрузки.



В Европе наблюдалась понижательная тенденция в сегменте импортного тонколистового прокате, но на внутреннем рынке местные производители даже смогли немного поднять цены.



Турецкие производители на протяжении июня вынуждены были считаться с ценовым давлением индийских поставщиков. В конце мая - начале июня цены предложения составляли 1020 $/т cfr, а по слухам новые котировки с Индии устанавливали около 980 $/т cfr, что вынудило внутренних производителей Турции снизить цены. Их потери составили 50-110 $/т – в начале июля турецкие производители заключали сделки по 1100-1120 и 1320-1380 $/т exw на г/к и х/к прокат соответственно.



Подобный тренд поддерживался в портах Черного моря. Появление больших объемов дешевой индийской продукции на нетрадиционном для нее турецком рынке вынудило поставщиков тонколистового проката из СНГ идти на значительные уступки. Последние контракты на г/к и х/к прокат с отгрузкой в августе-начале сентября были заключены на уровне 960-1000 и 1180-1240 $/т fob, что соответственно на $85-100 и $150-160 ниже, чем в начале июня.



Высокие цены на сырье, хороший портфель заказов у поставщиков из СНГ и введение пошлины на экспорт стали из России не способны удержать позицию поставщиков. В таких условиях в июле стоит ожидать нисходящий ценовой тренд в портах Черного моря.



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