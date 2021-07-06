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Украина может увеличить экспорт в ЕС на 9,7 млрд долл - исследование

06.07.21 13:03
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Торгово-экономическая часть договора об ассоциации с Евросоюзом является невыгодной для Украины и требует пересмотра. Такой вывод содержится в исследовании, проведенном Государственным НИИ информатизации и моделирования экономики совместно с Центром развития рыночной экономики CMD Ukraine.

Материалы исследования представлены на слушаниях "Стратегические ориентиры углубления торгово-экономических отношений Украины со странами Европейского Союза в условиях действия Соглашения об ассоциации", организованных в Верховной Раде комитетом ВР по экономическому развитию.

Авторы доклада отмечают, что в структуре экспорта из Украины в ЕС растет доля сельскохозяйственных сырьевых товаров (кукуруза, пшеница, рапс, жмых, соевые бобы и т.д.) и минеральных ресурсов (железорудное сырье). Одновременно сокращают свой экспорт предприятия высокотехнологичных отраслей: приборостроения, машиностроения и химической промышленности.

Доля машиностроительной продукции в экспорте в ЕС в 2019 г. составила всего 14,4%. При этом почти половина этого объема приходится на комплекты проводов, которые в основном экспортируют дочерние компании автопроизводителей из ЕС.

В то же время в товарном импорте из ЕС преобладает сложная и высокотехнологичная продукция машиностроения: легковые и грузовые автомобили, мобильные телефоны, изолированные электрические кабели и изолирующая арматура, тепловыделяющие элементы, зерноуборочные комбайны, удобрения , средства защиты растений, фармацевтические препараты и т.д.

Поэтому торговый баланс Украины с ЕС остается отрицательным: по итогам 2020 г. импорт из ЕС в денежном выражении превысил украинский экспорт на $4,3 млрд. Негативный для Украины результат сложился из-за торговых и технических барьеров, с которыми сталкиваются украинские производители при попытках выйти на европейский рынок.

Это антидемпинговые, компенсационные и специальные пошлины, требования дополнительной сертификации, аккредитации и т.д. При этом выделенные в рамках соглашения об ассоциации беспошлинные квоты для украинской продукции являются мизерными, подчеркивается в докладе.

Таким образом неиспользованный потенциал экспорта товаров из Украины в ЕС достигает $9,7 млрд. Это 47,5% от всех экспортных поставок украинской продукции в страны ЕС в 2019 г. По мнению авторов доклада, данный потенциал на самом деле гораздо выше. Поскольку он оценен на основе существующей сырьевой структуры украинского экспорта в ЕС.

В то время как наиболее перспективными отраслями для структурной перестройки торгово-экономических отношений с ЕС являются машиностроение, автомобилестроение, производство электрических машин и оборудования, а также отдельные сферы черной металлургии, военно-промышленного комплекса, производства полимерных материалов.

Один из авторов исследования, руководитель аналитического центра CMD Ukraine отметил, что ЕС - большой и платежеспособный рынок, за который борются практически все страны мира. "Поэтому соглашение об ассоциации и свободной торговле может дать дополнительное конкурентное преимущество для Украины. Для достижения более серьезных результатов на рынках ЕС требуются особые навыки, сноровка предпринимателя и крепкое государственное партнерство. Речь идет в первую очередь о необходимости развития в Украине по аналогии с ЕС финансовых, фискальных и институциональных стимулов для конкурентоспособного производства и экспорта", - отметил И.Гужва.

Ранее заместитель председателя комитета ВР по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский заявил о необходимости пересмотра экономической части соглашения об ассоциации с ЕС. По его словам, сейчас соглашение о свободной торговле является таковым лишь по названию. На самом деле украинские товары не имеют свободного доступа на рынок ЕС – тогда как украинский рынок для европейских товаров полностью открыт. Д.Кисилевский подчеркнул недопустимость такого дисбаланса.

МинПром

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