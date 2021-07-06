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Индия начинает расследование по импорту электрооцинкованного проката

06.07.21 12:39 , Металлоснабжение и сбыт
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Индийский Генеральный директорат по торговым спорам (DGTR) начинает антидемпинговое расследование по импорту электрооцинкованного проката из Южной Кореи, Японии и Сингапура. Его инициатором выступила компания American Precoat Speciality Private Limited.

В ходе данного расследования будут рассматриваться поставки в течение 2020 г. Для определения степени нанесенного ущерба в расчет будут приниматься данные, начиная с апреля 2017 г.

Объектом расследования является широкий сортамент углеродистого и легированного электрооцинкованного проката в рулонах любой толщины, в листах, а также гофрированного и профилированного, с наличием либо отсутствием иного покрытия, кроме цинкового.

Исключены из-под действия расследования горячеоцинкованный прокат и жесть, а также продукция с покрытием из алюминия и цинка либо цинка и никеля с долей последнего не менее 11%.

Электрооцинкованный прокат имеет широкую сферу применения. В частности, он используется в производстве бытовой техники и электроники, автокомпонентов, офисной и прочей мебели, а также в строительстве, в частности, в системах кондиционирования и вентиляции.

МинПром

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