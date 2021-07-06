Glencore хочет дать Liberty Steel заем для рефинансирования задолженности По данным британской газеты Financial Times, транснациональная горнодобывающая корпорация Glencore может предоставить проблемной британской группе GFG Alliance, в которую, в частности, входит металлургическая компания Liberty Steel, заем для рефинансирования задолженности ее алюминиевого бизнеса.



В состав Albans, алюминиевого подразделения GFG, входят ряд активов во Франции и Бельгии, включая крупнейший в ЕС алюминиевый завод Dunkirk мощностью 280 тыс. т в год. Его совокупная задолженность оценивается более чем в 520 млн долл.



Как сообщает Financial Times, ранее GFG вела переговоры о рефинансировании с американской инвестиционной компанией American Industrial Partners, но та хотела бы приобрести данные активы. Между тем при соглашении с Glencore владелец британской группы предприниматель Санджив Гупта (Sanjeev Gupta) смог бы сохранить предприятия в своей собственности.



Интерес Glencore к сделке объясняется специалистами повышением цен на алюминий. С начала текущего года он подорожал на 25% и, как ожидается, еще прибавит. Предоставив финансирование для GFG, корпорация могла бы рассчитывать на получение с ее заводов алюминия и алюминиевой продукции на льготных условиях.



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