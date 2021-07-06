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Германская Saarstahl заявила о покупке активов Liberty Steel во Франции
06.07.21 12:16 , Металлоснабжение и сбыт
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Германская металлургическая группа Stahl-Holding-Saar (Saarstahl) "в принципе" достигла соглашения о приобретении у британской Liberty Steel ее активов во Франции — заводов Ascoval и Hayange. Стоимость сделки не раскрывается. Как сообщает германская компания, закрыть ее планируется до конца лета.
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