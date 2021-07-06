Компании США запросили рекордное число лицензий на импорт г/к проката Как сообщает Министерство торговли США, в июне американские компании запросили лицензии на импорт около 242 тыс. т горячекатаного проката. Это рекордный показатель с июля 2016 г, когда в США поступило из-за рубежа 302 тыс. т данной продукции.



Обычно реальный объем импорта на несколько процентов ниже, чем количество выданных лицензий. Но предполагается, что по итогам июня он превысит майские 210 тыс. т. Кстати, этот показатель был наивысшим с октября 2018 г.



Дефицит горячекатаного проката наблюдается на американском рынке с августа прошлого года. С тех пор цены на эту продукцию выросли почти в 4 раза и приблизились к отметке $1900 за т EXW в штатах Среднего Запада. При этом американские компании признают, что до ввода в строй новых мощностей в 2021-2023 гг. не смогут покрыть внутренний спрос, если он остается на текущем уровне.



По данным Министерства торговли, почти 90% предполагаемого июньского импорта приходится на четыре страны. Это Канада (98,4 тыс. т), Южная Корея (51,1 тыс. т), Япония (36,45 тыс. т) и Турция (31,0 тыс. т).



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



