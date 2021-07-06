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Автоперевозчики Украины надеются на отмену транзитных разрешений ЕС

06.07.21 11:03 , ЦТС
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Автомобильные перевозчики рассчитывают, что транзитные перевозки со странами ЕС будут либерализированы, сообщил президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины Леонид Костюченко на комитетском слушании на тему "Стратегические ориентиры углубления торгово-экономических отношений Украины со странами ЕС в условиях действия Соглашения об ассоциации", пишет ЦТС.

"Мы надеемся, что работа над 136 статьей Соглашения даст возможность отмены транзитных разрешений, то есть либерализацию. Такой процесс был начат в 2020 году, и я надеюсь, что в этом году этот вопрос будет решен", - отметил он.

По словам Л.Костюченко, в прошлом году экспорт составлял 24% всех видов транспорта и 50% импорт.

"Нас сдерживает система разрешений на перевозки, в которой мы сегодня работаем. На сегодняшний день уже использовано более 50% разрешений по всем странам", - отметил он.

"Так, например, Польша в 2018 году уменьшила нам квоту на перевозки с 200 тыс. разрешений до 160 тыс., наперекор 136 статье Соглашения с ЕС", - добавил глава ассоциации международных перевозчиков.

Напомним, что Украина и Польша на заседании украинско-польской смешанной комиссии по вопросам международных автоперевозок в ноябре прошлого года договорились выделить 5 тыс. дополнительных разрешений для украинских перевозчиков на 2020 год.

ервые разрешения наши перевозчики получат в начале декабря. Срок действия дополнительных разрешений до 31 января 2021 года", - отметил тогдашний министр инфраструктуры Владислав Криклий. Согласно договоренностям, Польша планировала выделить 1500 универсальных и 3500 транзитных допразрешений.

МинПром

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