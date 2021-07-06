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Украина решила бороться с топливной зависимостью от Белаурси

06.07.21 10:49 , uaprom.info
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Украина прорабатывает вопрос диверсификации поставок горючего и удобрений, чтобы избавиться рычага воздействия со стороны Беларуси, которая по некоторым позициям имеет почти монопольное положение на украинском рынке.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в рамках форума "Украина 30. Международная политика".

"Сейчас, к сожалению, так сложилось исторически, что мы стали потребителем топлива из Беларуси, по некоторым позициям – почти монопольное положение. Я считаю, что эту ситуацию надо исправлять. Мы не можем полагаться на Беларусь под руководством Александра Лукашенко. Мы не можем позволить себе иметь любой рычаг влияния на Украину, поэтому нам нужно диверсифицировать эти поставки", – сказал Д.Кулеба.

Министр отметил, что власти Украины думают, чем заменить белорусские горючее и удобрения.

При этом Д.Кулеба напомнил, что продажа горючего Украине является важной составляющей экономики Беларуси.

"Я за то, чтобы у нас были диверсифицированные поставки, чтобы мы не зависели от Беларуси или любой другой страны", – добавил министр.

МинПром

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