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Торгпред Украины допускает введение временного запрета на экспорт металлолома

06.07.21 10:31
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Заместитель министра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка допускает введение Кабинетом министров временного запрета на экспорт металлолома, в случае если Евросоюз применит подобные меры.

"Мы изучаем торговую политику ЕС и видим, что ЕС работает над тем, чтобы полностью запретить экспорт металлолома, учитывая экологические требования", - сообщил Т.Качка в комментарии Бизнес-порталу UAprom.

Соответственно, по его словам, если ЕС пойдет на такой шаг, то "вполне вероятно, что и Украина последует этой практике".

Т.Качка также обратил внимание на то, что вопрос металлолома во многих странах перестал быть вопросом исключительно торговой политики.

"Во всем мире внимание к металлолому растет в контексте реализации экологических целей. Это касается и ЕС. Соответственно, скорее всего, мы с ЕС будем синхронизироваться, поскольку это часть циркулярной экономики. Это намного более глубокий вопрос, чем торговля или производство", - подчеркнул замминистра.

В мае 2021 года Украине продлила действие пошлины на экспорт стального лома в размере 58 евро за тонну до сентября 2026 года. Тем не менее, поставки лома на внешние рынки с начала текущего года выросли в 6 раз, до 231 тыс. т, тогда как за весь 2020 было экспортировано 36 тыс. т.

Согласно прогнозам Объединения предприятий "Укрметаллургпром", если такие темпы экспорта лома сохранятся до конца 2021 года, то совокупный объем годового экспорта может превысить 1 млн т, что составляет треть от всего объема заготовки лома в стране. Это приведет к перебоям с поставками металлолома на украинские метзаводы, допускают в "Укрметаллургпроме".

МинПром

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