Металлурги настаивают на пересмотре отдельных положений СА с ЕС Украинские металлурги настаивают на пересмотре положений нескольких пунктов экономической части Соглашения с ЕС. Об этом заявил на комитетских слушаниях в Верховной Раде президент Объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.



Он напомнил, что украинские металлургические предприятия экспортируют более 80% производимой продукции и треть от этого объема поставляется на европейский рынок, который отечественные металлурги считают домашним.



По мнению А.Каленкова, прежде всего пересмотра касаются моменты, касающиеся торговых споров и различных защитных расследований (антидемпинговых, специальных, антисубсидарных). "Мы считаем, что поскольку у нас партнерские отношения, то в отношении украинских металлургов должна быть особая процедура", - отметил он.



Президент "Укрметаллургпрома" привел в качестве примера введение Евросоюзом пошлины на горячекатаный рулон, в результате которой экспорт данной продукции в ЕС был остановлен. "В хорошие годы мы поставляли этой продукции на сумму до 1 млрд евро. И когда начиналось антидемпинговое расследование предприятия, которые представляли Украину были в очень хорошем ожидании – только заработала экономическая часть СА с ЕС, в которой говорилось, что ценовые параметры являются более приемлемыми, чем какие то жесткие ограничения. Поскольку мы являемся добросовестными партнерами, была надежда, что мы выйдем на какое то партнерское соглашение. К сожалению, решение Еврокомиссии было очень жестким, фактически была введена заградительная пошлина в 60 евро/тонну и мы потеряли этот рынок – он сократился до нуля", - рассказал А.Каленков.



"Поэтому для нас очень важно грамотно прописать статью, которая касается торговых споров. Лучший вариант – это чтобы на Украину распространялись такие же условия как для членов Европейского союза", - считает президент "Укрметаллургпрома".



Также А.Каленков напомнил о тарифных ограничениях ЕС, которые были введены как ответ на меры принятые Дональдом Трампом по металлопродукции. "По многой номенклатуре они ограничивают рост нашего экспорта в ЕС. Поэтому хорошо бы было поставить нашим европейским коллегам вопрос – можно ли Украину включить в список стран, на которые эти ограничения не распространяются. Я хочу напомнить, что США ведут переговоры со своими партнерами и выделяют страны, в отдельную категорию, на которую не распространяются эти квоты", - сказал он.



Кроме того президент "Укрметаллургпрома" обратил внимание на дополнения 30 и 31 к СА с ЕС, которые касаются экологии и выбросов СО2. При этом он напомнил, что сегодня в комитете ВР будет рассматриваться законопроект №4167, который касается в том числе и перехода на наилучшие доступные технологии и методы (НДТМ). А.Каленков выразил уверенность, что украинские предприятия должны ставиться в те же условия, как и их коллеги в Центральной и Восточной Европе.



Отдельно А.Каленков упомянул и инициативы европейского зеленого курса Green Deal. Он обратил внимание на то, что украинские производители вряд ли получает средства из фондов ЕС на проведение декарбонизации. "Поэтому к ЕС у нас большая просьба – если мы не можем получать десятки миллиардов евро, как страны Восточной Европы, хотя бы дайте нам кусок рынка и не ограничивайте – не распространяйте СВАМ (европейский углеродный налог) на украинские предприятия. В ответ мы готовы взять на себя обязательства по декарбонизации и сокращении удельных выбросов СО2 на тонну стали", - резюмировал президент "Укрметаллургпрома".



МинПром



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