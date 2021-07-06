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В январе-мае Турция на треть увеличила экспорт арматуры
06.07.21 09:47 , МеталлСервис
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В течение мая 2021 года экспорт арматуры из Турции составил 686 425 тонн. Рост показателей в годовом сопоставлении - 132,4%, к предыдущему месяцу - 9%. В денежном выражении объёмы выросли на 249,1% и 12,9% соответственно до $428,31 млн., сообщает SteelOrbis со ссылкой на официальные статистические данные TUIK.
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