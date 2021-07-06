Рынок европейской агропродукции остается частично закрытым для Украины Европейский союз закрывает рынки для Украины рынок товаров агропродукции с более высокой добавленной стоимостью. Об этом заявил на комитетских слушаниях в Верховной Раде генеральный директор ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Роман Сластен.



"До сих пор у нас доминирует экспорт сырья – зерновые, масличные. В этом ничего плохого нет. Вопрос доступа на европейский рынок переработанной продукции, продукции с высокой добавленной стоимостью. И тут ЕС закрывает для нас рынок и не проводит открытую политику", - отметил он.



Р.Сластен отметил, что на ряд видов агропродукции в частности томатную пасту, курятину, мед, сахар, яблочный и виноградный сок Украина выбирает квоту в считанные недели, начиная с 1 января.



При этом он подчеркнул, что наша страна может экспортировать данных товаров в ЕС гораздо больше. "Квоты, которые определены сейчас, по сравнению с импортом ЕС этих продуктов для Украины составляют до 2%. Мы просим, дайте нам хотя бы еще один процент. И этот процент скрепя зубами дают. Мы точно не представляем угрозы для ЕС, тем более что эта продукция импортируется из других стран. Да, Украина остается в ТОП-5 экспортеров аграрной продукции в ЕС. Кроме Украины это Великобритания, США, Китай и Бразилия. Это позитив, но с другой стороны мы видим, что рынки остаются закрытыми. Рынки овощей и фруктов они де-факто закрыты для Украины, потому что очень высокий барьер для входа", - сказал гендиректор УКАБ.



Р.Сластен также обратил внимание на технические барьеры, которые препятствуют ограничению украинского агроэкспорта в страны ЕС. В частности Украине потребовалось 5 лет, чтобы доказать, что наша система сертификации семечки соответствует европейским стандартам.



"И это очень тяжелый бюрократический процесс, в то время как мы со своей стороны для Евросоюза открыты. В частности мы открыты полностью для ЕС по молочной продукции, которая переживает сейчас не лучшие времена и мы видим, как европейские сыры заполнили наш рынок. И это происходит потому что ЕС неимоверными дотациями для с/х производителей а потом экспортным субсидированием поддерживает такую экспансию. И тут нам надо говорить о том, что если мы даем нулевую ставку на сыры, то вы тоже должны давать какие-то шаги в ответ", - пожытожил Р.Сластен.



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