АМКУ начал расследовать возможный сговор на рынке э/энергии Антимонопольный комитет (АМКУ) начал исследование наличия или отсутствия в признаков нарушений законодательства о защите экономической конкуренции в действиях участников рынка электроэнергии, которые привели к обвалу цен.



Как сообщает пресс-служба регулятора, исследование АМКУ начал по собственной инициативе.



Комитет констатируе, что в последние несколько дней на рынке электроэнергии, в частности "на сутки вперед" (РСН), происходят значительные колебания объемов купли-продажи электроэнергии.



"Речь идет о резком снижении спроса в течение последних нескольких дней. Оно произошло из-за уменьшения закупки электроэнергии на РСН некоторыми участниками рынка. При этом фиксировалось одновременное увеличение объемов закупки на "рынке двусторонних договоров" (РДД)", – отмечается в сообщении.



Так, по данным ГП "Оператор рынка", объемы торгов на РСН на 2 июля составили 58 377,20 МВт-ч, что на 35,5% меньше, чем в предыдущий день. В то же время средневзвешенная цена на РСН снизилась на 22,2% – до 1 151,82 грн за МВт-ч.



Также на РСН в торговой зоне "ОЭС Украины" средневзвешенная цена 2 июля уменьшилась на 28,69% по сравнению с предыдущим днем и составила 1 034,52 грн за МВт-ч (без НДС).



По данным НКРЭКУ, резкое уменьшение цены на электроэнергию на РСН в первые дни июля произошло из-за вывода спроса на рынок двусторонних договоров (РДД).



По мнению специалистов Антимонопольного комитета, к этим последствиям могло привести синхронное поведение определенных участников рынка электроэнергии. Оно могла повлиять и на снижение цены на РСН-за уменьшения спроса.



"Похожие действия отдельных участников рынка происходят периодически, а значит – могут быть умышленными", – отмечает АМКУ.



Комитет констатирует, что синхронность и периодичность таких действий приводят к:



- снижению цены на рынке "на сутки вперед" из-за уменьшения спроса;

- или к ее повышению – путем уменьшения предложения и увеличение спроса;

- как следствие – к изменению структуры рынка, в том числе – уровня конкуренции на нем.



"Это может свидетельствовать о наличии признаков нарушения законодательства в виде антиконкурентных согласованных действий на рынке электроэнергии", – подчеркивается в сообщении Комитета.



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