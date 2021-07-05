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ДМК в июне 2021 года выпустил продукции меньше плана

05.07.21 18:03 , Металлургпром
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Днепровский металлургический комбинат (ДМК) в июне 2021 года выпустил 244 472 тонны товарной металлопродукции, что на 1 616 тонн меньше оперативного задания на прошлый месяц. Об этом проинформировало планово-экономическое управление комбината.

В агломерационном цехе плановое задание выполнено на 98,9%, произведено 372 109 тонн агломерата.

В доменном цехе выпущено 222 486 тонн чугуна, что составило 100% от задания. Выпуск товарного чугуна за месяц составляет 34 323 тонны.

Производство стали в конвертерном цехе составляет 101,9% от доведенного задания июня, а именно - 215 953 тонн. В общем выпуске стали количество товарной составляет 137 729 тонн, или 94% от задания месяца.

В июне общий выпуск проката составил 80 765 тонны (+7 178 тонн к плану).

Днепровский металлургический комбинат в июне отгрузил заказчикам 240 225 тонн товарной металлопродукции, что на 4 178 тонн (1,7%) меньше установленного задания.

Публичное акционерное общество "Днепровский металлургический комбинат" – одно из крупнейших предприятий горно-металлургического комплекса Украины с 132-летней историей выдающихся достижений.

ПАО "ДМК" входит в число шести ведущих металлургических комбинатов страны по объёмам производства и реализации металлопродукции. Комбинат находится в г. Каменское, Украина.

МинПром

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