ArcelorMittal продолжает участвовать в сделке по покупке Liberty Steel во Франции Как сообщает Agence France-Presse, компания ArcelorMittal продолжает участвовать в сделке по покупке Liberty Steel во Франции, заявила обеспокоенная материнская группа Liberty GFG Alliance, несмотря на новости о предварительной сделке с немецкой Saarstahl.



Министерство финансов Франции объявило, что между Liberty и Saarstahl подписано принципиальное соглашение о покупке французского металлургического завода Ascoval и железнодорожного завода Hayange.



"Liberty Steel Group представила ... несколько вариантов обеспечения будущего Liberty Steel France (LSF), в которую входят Liberty Ascoval и Liberty Rail Hayange", - сообщил AFP по электронной почте представитель GFG.



"Хотя мы стремимся сохранить LSF в составе группы, мы также определили двух надежных покупателей, в ArcelorMittal и Saarstahl, которые смогут развить наши амбиции в отношении бизнеса. Основные заинтересованные стороны LSF теперь решат, как лучше всего обеспечить уверенность сотрудников заводов, клиентов и других заинтересованных сторон в устойчивом будущем бизнеса", - сказал представитель GFG.



Он добавил: "Оба предприятия столкнулись со значительным сокращением поддержки оборотного капитала после краха Greensill Capital, и мы упорно работали в течение последних нескольких месяцев, чтобы обеспечить новое финансирование и изучить варианты продажи для них".



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