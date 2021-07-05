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ArcelorMittal продолжает участвовать в сделке по покупке Liberty Steel во Франции

05.07.21 17:37 , МеталлТорг ру
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Как сообщает Agence France-Presse, компания ArcelorMittal продолжает участвовать в сделке по покупке Liberty Steel во Франции, заявила обеспокоенная материнская группа Liberty GFG Alliance, несмотря на новости о предварительной сделке с немецкой Saarstahl.

Министерство финансов Франции объявило, что между Liberty и Saarstahl подписано принципиальное соглашение о покупке французского металлургического завода Ascoval и железнодорожного завода Hayange.

"Liberty Steel Group представила ... несколько вариантов обеспечения будущего Liberty Steel France (LSF), в которую входят Liberty Ascoval и Liberty Rail Hayange", - сообщил AFP по электронной почте представитель GFG.

"Хотя мы стремимся сохранить LSF в составе группы, мы также определили двух надежных покупателей, в ArcelorMittal и Saarstahl, которые смогут развить наши амбиции в отношении бизнеса. Основные заинтересованные стороны LSF теперь решат, как лучше всего обеспечить уверенность сотрудников заводов, клиентов и других заинтересованных сторон в устойчивом будущем бизнеса", - сказал представитель GFG.

Он добавил: "Оба предприятия столкнулись со значительным сокращением поддержки оборотного капитала после краха Greensill Capital, и мы упорно работали в течение последних нескольких месяцев, чтобы обеспечить новое финансирование и изучить варианты продажи для них".

МинПром

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