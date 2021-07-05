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Экспорт украинских товаров в Российскую Федерацию уменьшился на 78%

05.07.21 17:13 , Укринформ
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С 2013 по 2019 год экспорт украинских товаров в Российскую Федерацию уменьшился на 78% и вырос на 24% в страны Европейского Союза. В частности, на такие показатели повлияло Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.

Как передает Укринформ, об этом во время всеукраинского форума "Украина 30. Международная политика" рассказал президент Киевской школы экономики, советник руководителя Офиса Президента Тимофей Милованов.

"Экспорт товаров в Европейский Союз с 2013 по 2019 год вырос на 24%, в то время как в РФ уменьшился на 78%. 2020 год мы не считаем, потому что это год пандемии. То есть мы увеличили экспорт в Евросоюз и уменьшили его в РФ, но в целом нам еще не удалось заместить те потери от экспорта в Россию за счет ЕС. Но я уверен, что это произойдет", - сказал он.

По его словам, на сегодняшний день Евросоюз является крупнейшим торговым партнером Украины с долей около 40%. Также быстрыми темпами растет доля азиатского рынка, особенно Китая, и по состоянию на 2019 год она составляет 33%. Доля России составляет лишь 6% из 23%, которая была ранее.

Среди основных изменений, которые касались рынка после подписания соглашения, - Украина начала экспортировать больше сельскохозяйственных и готовых пищевых продуктов вместо металлов и минералов.

"Наше соглашение об ассоциации, дополнительно ко всем известным факторам - политическим, экономическим и инвестиционным, позволяет переструктурировать нашу внешнюю торговлю с РФ в ЕС на благоприятных для нас условиях. А также имеет структурное влияние на рынки внутри страны", - подытожил Т.Милованов.

МинПром

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