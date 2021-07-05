Осенью могут появиться первые результаты пересмотра Соглашения с с ЕС Первый раунд переговоров о пересмотре экономической части Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом может завершиться осенью 2021 года, сообщила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.



"Фактически за один год мы (Украина - ИФ) прошли весь цикл переговоров - от инициирования пересмотра Соглашения об ассоциации до уже назначения первого раунда переговоров и готовности и с украинской, и с европейской стороны завершить их уже осенью этого года", - заявила О.Стефанишина в понедельник на слушаниях комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития по пересмотру экономической части Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.



При этом она уточнила, что данный первый раунд в основном базируется на пересмотре тарифных условий торговли между Украиной и ЕС, чтобы "Украина и ЕС отработали все техники, методики и юридические аспекты принятия таких решений".



Вместе с тем на следующих раундах переговоров, по ее словам, Украина будет поднимать, в частности, вопросы об уменьшении барьеров в торговли и о присоединении к конвенции о едином режиме транзита ("таможенный безвиз").



По словам вице-премьера, на сегодняшний день динамика диалога с Европейским Союзом касательно пересмотра экономической части Соглашения об ассоциации существенно изменилась.



"Впервые за весь период действия Соглашения, и сегодня это было подтверждено уже официально, в рамках форума "Украина 30", Европейский Союз начал уже говорить, что Соглашение об ассоциации - это двусторонний документ, который должна выполнять не только Украина, но и ЕС. Я думаю, что это важный месседж для закрепления наших экономических отношений - между Украиной и странами Европейского Союза - как равноправных, пропорциональных", - отметила О.Стефанишина.



Во-вторых, подчеркнула она, переговоры Украины и ЕС, касающиеся пересмотра экономической части Соглашения об ассоциации, и вопросы об углублении экономической интеграции уже вышли из политической плоскости.



"Это очень важно, поскольку это свидетельствует о том, что взаимоотношения Украины и Европейского Союза взрослеют, и мы четко дали понять, что решения, которые касаются защиты интересов Украины или поддержки национальных товаропроизводителей, или же вообще вопросы дискуссии о торговых положениях Соглашения об ассоциации не могут быть предметом политического шантажа или политических манипуляций", - объяснила О.Стефанишина.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



