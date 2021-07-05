Высокие цены на сталь установились ненадолго – прогноз Восстановление мировой экономики после кризиса пандемии спровоцировало невиданный рост цен на сталь, но они установились ненадолго. Такой прогноз озвучил народный депутат Сергей Магера.



Он отметил, что основной причиной роста цен на сталь стало сочетание аномально высокого спроса и низких объемов производства. Китай, США и ЕС начали восстанавливаться быстрее, чем производители из других стран успевали загружать свои мощности. В результате на мировом рынке возник дефицит стали, а цены на нее начали бить рекорды.



"Но такой дисбаланс не может продолжаться вечно. Во-первых, программы государственных дотаций и стимулирования в развитых странах подходят к концу. Когда девелоперы лишатся стимулов, которые им предоставило государство по инфраструктурным проектам, высокие цены на сталь станут проблемой для стран, которые наиболее активно стимулировали восстановление экономики", - уверен С.Магера.



Он также обратил внимание на то, что высокие цены на сталь серьезно тормозят реализацию глобальных климатических инициатив. Поскольку для декарбонизации нужно масштабное строительство новых сетей ВИЭ, инфраструктуры водородной отрасли, а также трансформация существующих энергетических мощностей. А это огромные объемы стали, которая по нынешним ценам является труднодоступной, отмечает политик.



Нардеп напомнил, что Китай в этой ситуации планирует до 2025 года провести реформу ценообразования на сырьевых рынках. Аналитики Bank of America прогнозируют резкое снижение цены на сталь во второй половине 2021 года. FocusEconomics ожидают снижение цен на сталь на 26,7% к концу текущего года, и еще на - 40,5% до конца 2022 года.



"Украинский ГМК извлек выгоду из роста цен на сталь и железорудное сырье. По данным Госслужбы статистики, по итогам пяти месяцев валютная выручка от экспорта черных металлов выросла на 49,2%, до $4,9 млрд, от экспорта ЖРС – в 2,1 раза, до $3,1 млрд. Таким образом, металлурги сделали свой вклад в обеспечение стабильности гривны и увеличение налоговых поступлений. Но уже в конце 2021 года благоприятная для нас конъюнктура начнет меняться в худшую сторону. И Украина перестанет получать миллионы долларов в виде разнообразных налогов и сборов", - сказал С.Магера.



"Еще больше конъюнктура изменится после введения СВАМ - когда ЕС одобрит заградительные пошлины для нашей продукции. Именно поэтому сейчас власти должны аккумулировать все возможные ресурсы для скорейшей модернизации нашей промышленности. Только "зеленый" курс и прагматическое внедрение современных экологических норм поможет Украине удержать свои позиции на мировом рынке стали, и обеспечить непрерывный поток валютных поступлений в госбюджет", - подытожил народный депутат.



МинПром



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