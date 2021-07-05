Украине пора начать смотреть на евроинтеграцию с прагматичной точки зрения – Кисилевский Украина должна отойти от наивно-романтического восприятия евроинтеграции и Соглашения об ассоциации в частности, и перейти к очень прагматичному взгляду на эти вещи. Такое мнение высказал заместитель парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский, выступая на комитетских слушаниях посвященных пересмотру экономической части Соглашения об ассоциации ЕС.



"Первым шагом надо признать, что экономическая и торговая составляющая евроинтеграции происходит несправедливо для Украины. В частности и потому, что экономическая часть Соглашения об ассоциации не слишком выгодна для нас и требует существенного улучшения", - отметил он.



При этом Д.Кисилевский обратил внимание на то, что ЕС сегодня является крупнейшим торговым партнером Украины. Однако у Украины хронический дефицит торгового баланса с ЕС, даже без учета реверсных поставок газа. Причем структура отечественного экспорта - сырьевая, а импорт составляют преимущественно высокотехнологичные товары.



Вместе с тем Д.Кисилевский выразил уверенность, что у нашей страны есть потенциал для изменения сложившейся ситуации. В частности по методике ITC неиспользованный потенциал экспорта украинских товаров в ЕС составляет 9,7 млрд долл., что составляет 47,5% украинского экспорта в ЕС в 2019 году. Он обратил внимание на то, что данный рост оценен на основе традиционных сырьевых товаров в экспорте в ЕС.



"Методика расчета экономической сложности продукции (методика Гарварда и MIT) дала возможность выявить перспективные высокотехнологичные товары для экспорта в ЕС. Это машиностроение, электрические машины и оборудование, отдельные сферы металлургии, продукция ОПК, полимерные материалы. В 2019 страны ЕС импортировали таких товаров на 120,8 млрд евро. За 5 последних лет импорт этих товаров странами ЕС увеличился на 85%. Украина обеспечивает указанные потребности ЕС только на 0,2%", - сказал нардеп.



По мнению Д.Кисилевского для развития данного потенциала необходимо прежде всего осознать, что ЕС не будет нас отстаивать наши экономические интересы и это должны делать мы сами. Замглавы парламентского комитета по экономическому развитию назвал три направления действий для изменения сложившейся ситуациию



Во-первых, необходим пересмотр экономической части Соглашения об ассоциации в сторону улучшения условий доступа украинских товаров на рынок ЕС. "Пять лет прошло. Мы имеем на это право. И мы должны откровенно говорить, что есть разница между партнерством и сырьевым придатком. Что есть очень большая разница между тем, как ЕС участвовал в восстановлении экономики Польши и тем, как это происходит с Украиной. И, с остальными, что у нас война и с момента подписания соглашения многое изменилось", - указал политик.



Во-вторых, необходимо предлагать Евросоюзу способы снижения зависимости от импорта из третьих стран за счет замены таких поставок украинской продукцией. "Это win-win и для Украины, и для Европейского союза", - уверен он.



В-третьих, Украине необходимо создать мощные государственные институты и механизмы промышленного развития и экспорта, которые имеют все развитые страны. И с их помощью развивать свою экономику и торговлю, подчеркивает Д.Кисилевский.



МинПром



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