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Кулеба объявил конкурс на экономических дипломатов в посольствах

05.07.21 16:02
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Министерство иностранных дел открыло 20 вакансий дипломатов по вопросам торговли и инвестиций в зарубежных посольствах. Об этом в понедельник, 5 июля, сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, выступая на форуме "Украина 30. Международная политика".

"Я сейчас публично объявляю конкурс на 20 должностей дипломатов по вопросам торговли и инвестиций в посольствах по всему миру - от Сенегала до Великобритании, от Латинской Америки до Юго-Восточной Азии", - сказал он.

По словам Д.Кулебы, МИД впервые так масштабно открывает двери для новых сотрудников именно на направлении торговли и инвестиций. Он также напомнил, что при МИД действует Совет экспортеров и инвесторов.

"Каждая украинская компания-экспортер может рассчитывать на МИД. Мы советуем, ведем за руку, помогаем найти партнеров за рубежом, выгодный рынок, продавать свои товары и услуги там, где их хотят купить", - заявил глава МИД.

Ранее президент Владимир Зеленский на форуме "Украина 30. Международная политика" заявил о необходимости усиливать экономическую составляющую в ежедневной работе зарубежных дипломатических учреждений. По его словам, необходимо работать над локализацией производства ведущих зарубежных компаний в Украине, над привлечением их технологий на украинские предприятия.

МинПром

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