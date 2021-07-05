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Повышение налогов противоречит логике экономического роста – Шпенов

05.07.21 15:43
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Если власть хочет получить больше налогов, ей нужно отказаться от принятия законопроекта №5600. Такое мнение высказал народный депутат Дмитрий Шпенов.

Он отметил, что Украина только начала восстанавливаться после кризиса пандемии. Среди прочей статистки о возобновлении экономического роста говорит перевыполнение плана поступлений в бюджет. За первые пять месяцев 2021 года в казну поступило на 21,3 млрд грн больше, чем планировалось.

"Казалось бы, государству нужно радоваться, ведь эти дополнительные средства помогают частично решить проблему бюджетного дефицита. Но власть посчитала иначе: почему бы не получить с бизнеса больше. Так появился и был принят в первом чтении законопроект №5600, предусматривающий масштабное повышение налогов в экономике", - сказал нардеп.

"Есть в народе поговорка: правая рука не знает, что делает левая. О данном з/п можно сказать то же самое. Правительство приняло Национальную экономическую стратегию-2030, которая призвана обеспечить стабильный и последовательный рост украинской экономики. Документ, кстати, получил много одобрительных оценок у отечественных и зарубежных экспертов. Но в этой Стратегии не сказано, что правительство будет повышать налоги. То есть получается, что принятый в первом чтении з/п №5600 не согласуется с целями долгосрочного экономического развития Украины", - добавил Д.Шпенов.

Нардеп обратил внимание на то, что ни одна страна в мире не добилась роста экономики с помощью роста налоговой нагрузки на бизнес. "Возможно, власть сможет единожды получить свои дополнительные 50 млрд грн в бюджет. Но за этим краткосрочным "успехом" последует рост цен и тарифов, а также рост безработицы. Бизнес начнет сворачивать активность в ожидании лучших времен. В итоге для государства это обернется спадом в экономике и снижением налоговых поступлений", - предостерегает он.

"О том, как опасно увеличивать сверх меры налоговую нагрузку на бизнес, учат на 1-2 курсе экономических вузов. Математика тут проста. Если в 2020 году бизнес потерпел убытков на 318 млрд грн, а в первом квартале 2021 года еще – на 53 млрд грн, то сможет ли такой бизнес платить больше налогов и решить проблему дефицита бюджета?! Вопрос кажется риторическим. Логика развития экономики не подвластна украинскому правительству. Если власть хочет получить больше налогов, нужно отказаться от принятия з/п №5600", - резюмировал Д.Шпенов.

МинПром

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