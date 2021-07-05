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Власти Украины все больше верят, что Северный поток-2 будет запущен

05.07.21 16:26 , Интерфакс Украина
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Украина не ведет официальных переговоров о компенсациях в случае завершения "Северного потока-2", но будет руководствоваться принципами безопасности и обеспечения выполнения договоренностей Россией, если до этого дойдет разговор, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы работаем по "плану А" и не ведем официальных переговоров о компенсациях. Но, имея в голове возможность "послематчевой серии пенальти", мы сформировали два принципа, с которыми мы можем говорить о компенсации, если до этого дойдет разговор. Это принцип безопасности - как будет гарантироваться безопасность государства. Второе - это обеспечение выполнения договоренностей. Потому что можно с Россией договориться, и может даже Германия что-то гарантировать в этих договоренностях, но как заставить Россию соблюдать договоренности - это большой вопрос, на который нет ответов", - сказал Д.Кулеба журналистам на полях всеукраинского форума "Украина 30. Международная политика" в Киеве в понедельник.

Глава МИД Украины пояснил, что в дипломатии существует правило "ни о чем не договорено, пока обо всем не договорено". "Так же и с "Северным потоком-2": ничто не завершено, пока все не завершено", - отметил он.

"Ключевое, о чем мы говорим с партнерами, что, прежде всего, "Северный поток-2" создает вызовы и угрозы для безопасности, а не для экономики. Экономика здесь важна, это большие деньги - 3 млрд, которые мы зарабатываем на транзите. Но даже если достроить "Северный поток 2" и сохранить транзит через Украину - это вполне возможная опция, то экономическая часть (деньги мы все равно зарабатываем), но потери по безопасности никто не может компенсировать... И это ключевой вопрос - как компенсировать потери по безопасности для Украины от запуска "Северного потока-2". Поскольку это очень сложно, мы говорим: для всех будет лучше и спокойнее, если вы просто не запустите "Северный поток-2". Но, конечно, это очень сложная игра: на кону десятки миллиардов денег, уже инвестированных в этот проект", - подчеркнул Д.Кулеба.

МинПром

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