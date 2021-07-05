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Минфин систематически не выполняет план по ОВГЗ

05.07.21 15:59 , Украинские новости
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В то время как на прошлой неделе размещение ОВГЗ резко сократилось, Министерство финансов выполнило план по заимствованиям в госбюджет на 76,6% и привлекло 257,8 млрд гривен в январе-июне. Об этом свидетельствуют данные Минфина, передают Українські Новини.

Отмечается, что от размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлечено 211,4 млрд гривен, в том числе в иностранной валюте 59,7 млрд гривен в эквиваленте (1,7 млрд долларов и 409,9 млн евро).

Из внешних источников привлечено 46,4 млрд гривен в эквиваленте.

При этом, платежи по погашению государственного долга за январь-июнь 2021 составили 231,0 млрд гривен (100,0% плана), платежи по обслуживанию - 74,0 млрд гривен (94,5% плана).

Министерство финансов выполнило план по заимствованиям в госбюджет на 73,4% и привлекло 192,5 млрд гривен в январе-мае.

В январе-мае Министерство финансов привлекло в государственный бюджет 121,1 млрд гривен, 1 027 млн долларов и 351 млн евро за счет размещения ОВГЗ.

Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в апреле увеличился на 1,28%, или на 1,16 млрд долларов, до 91,33 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.

МинПром

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