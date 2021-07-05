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Укртрансгаз хочет к зиме закачать в ПХГ 20 млрд кубометров газа

05.07.21 15:15 , Бизнес Цензор
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Запасы газа в подземных хранилищах Украины (ПХГ) к началу отопительного сезона составят 19-20 млрд кубометров. Об этом сообщил и.о. генерального директора оператора ПХГ – АО "Укртрансгаз" Сергей Перелома, передает пресс-служба компании.

"Сейчас мы уже видим четкий положительный прогноз и значительный рост импорта газа на таможенную территорию Украины в течение июля. В то же время Оператор газохранилищ продолжает переговоры с заказчиками услуг. По предварительным оценкам, к отопительному сезону мы подойдем с запасами газа в ПХГ на уровне 19-20 млрд куб. м. Этого хватит, чтобы комфортно пройти отопительный сезон в Украине и при этом продолжить сотрудничество с нашими иностранными заказчиками", – сказал С.Перелома.

По данным Оператора газохранилищ Украины, за два месяца сезона закачки запасы газа в ПХГ выросли почти 1 млрд куб. м газа.

Так, темпы закачки в июне несколько выросли по сравнению с предыдущим месяцем и составили 0,57 млрд куб. м. По состоянию на 1 июля уровень наполнения украинских подземных газохранилищ пересек отметку в 16 млрд куб. м газа, что на 18,4% меньше прошлогодних показателей.

Всего с начала нынешнего сезона закачки в ПХГ закачали 0,93 млрд куб. м газа.

При этом по состоянию на 1 июля иностранные трейдеры хранят в режиме "таможенный склад" 4,1 млрд кубометров газа. Это на 14,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них в "short haul" режиме накоплено 3,1 млрд куб. м.

Компании-резиденты хранят в режиме "таможенный склад" 0,6 млрд куб. м, что вдвое меньше, чем в аналогичный период 2020 года. Из них объем газа, закачанного в ПХГ в режиме "short haul", составляет 0,53 млрд куб. м.

МинПром

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