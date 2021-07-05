Fitch Solutions прогнозирует увеличение мировой добычи меди Мировая добыча меди увеличится в 2021 г. на 7,8% по сравнению с прошлым годом до 21,8 млн т благодаря эффекту низкой базы и вводу в строй новых мощностей. Такой прогноз обнародовала компания Fitch Solutions.



По ее оценкам, высокие цены на медь и ожидания роста ее потребления вследствие перехода к безуглеродной экономике будут способствовать инвестициям в медные проекты. Благодаря этому добыча металла из руды в текущем десятилетии будет ежегодно увеличиваться, в среднем, на 3,7% и достигнет в 2030 г. 29,4 млн. т.



Как отмечает Fitch Solutions, добыча меди в Чили возрастет на 4,7% в 2022 г. и 4,0% в 2023 г. под влиянием ввода в строй новых мощностей. Но ухудшение качества руды на действующих месторождениях и политические риски могут привести к спаду во второй половине десятилетия.



В Китае закрытие рудников, сильно загрязняющих окружающую среду, и прекращение разработки месторождений с бедной рудой приведут к стагнации. Fitch Solutions прогнозирует, что добыча меди в 2021-2030 гг. будет увеличиваться там, в среднем, лишь на 1,3% в год.



В текущем году высокие темпы роста покажет Перу — около 20%, правда, вследствие эффекта низкой базы и закрытия части мощностей в 2020 г. Для этой страны весьма значительными могут стать политические риски, так как общественность там, как правило, выступает против запуска новых проектов в горнодобывающей отрасли.



Благодаря вводу в строй новых мощностей в текущем году должна значительно прибавить добыча меди в США и ДР Конго. Fitch Solutions прогнозирует в этих странах рост соответственно на 10 и 6,9% по сравнению с 2020 г.



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