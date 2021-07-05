Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Fitch Solutions прогнозирует увеличение мировой добычи меди

05.07.21 14:50 , Металлоснабжение и сбыт
печать
размер текста:

Мировая добыча меди увеличится в 2021 г. на 7,8% по сравнению с прошлым годом до 21,8 млн т благодаря эффекту низкой базы и вводу в строй новых мощностей. Такой прогноз обнародовала компания Fitch Solutions.

По ее оценкам, высокие цены на медь и ожидания роста ее потребления вследствие перехода к безуглеродной экономике будут способствовать инвестициям в медные проекты. Благодаря этому добыча металла из руды в текущем десятилетии будет ежегодно увеличиваться, в среднем, на 3,7% и достигнет в 2030 г. 29,4 млн. т.

Как отмечает Fitch Solutions, добыча меди в Чили возрастет на 4,7% в 2022 г. и 4,0% в 2023 г. под влиянием ввода в строй новых мощностей. Но ухудшение качества руды на действующих месторождениях и политические риски могут привести к спаду во второй половине десятилетия.

В Китае закрытие рудников, сильно загрязняющих окружающую среду, и прекращение разработки месторождений с бедной рудой приведут к стагнации. Fitch Solutions прогнозирует, что добыча меди в 2021-2030 гг. будет увеличиваться там, в среднем, лишь на 1,3% в год.

В текущем году высокие темпы роста покажет Перу — около 20%, правда, вследствие эффекта низкой базы и закрытия части мощностей в 2020 г. Для этой страны весьма значительными могут стать политические риски, так как общественность там, как правило, выступает против запуска новых проектов в горнодобывающей отрасли.

Благодаря вводу в строй новых мощностей в текущем году должна значительно прибавить добыча меди в США и ДР Конго. Fitch Solutions прогнозирует в этих странах рост соответственно на 10 и 6,9% по сравнению с 2020 г.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
16:12
Украине пора начать смотреть на евроинтеграцию с прагматичной точки зрения – Кисилевский
16:02
Кулеба объявил конкурс на экономических дипломатов в посольствах
15:59
Минфин систематически не выполняет план по ОВГЗ
15:43
Повышение налогов противоречит логике экономического роста – Шпенов
15:34
В ОПЕК+ зреет раскол из-за определения базы для снижения добычи нефти
15:15
Укртрансгаз хочет к зиме закачать в ПХГ 20 млрд кубометров газа
14:26
Газпром отказывается увеличить поставки через Украину и Польшу
13:55
На вьетнамском заводе запустили новый стан холодной прокатки
13:27
Пересмотр соглашения о торговле может стать общей победой Украины и ЕС – Кисилевский
13:21
Минэкономики повысило максимальные цены на бензин и дизтопливо
12:58
США нарастили выпуск первичного алюминия
12:57
Зеленский назвал локализацию важным заданием для власти
12:24
Лицензированный цех в ОАЭ впервые нарезал резьбу на премиальные трубы Интерпайп
12:16
Венгрия начнет получать газ в обход Украины
11:56
Антонов решил заказывать детали для самолетов в Узбекистане
11:39
НКРЭКУ покровительствует манипуляциям на оптовом рынке электроэнергии
11:33
Китай продолжает модернизацию металлургии
11:21
Украине пора вводить временный запрет на экспорт металлолома - мнение
10:50
Турецкая Borusan добилась снижения пошлины при поставке труб в США
10:02
В европейских ПХГ самый низкий уровань газа за всю историю наблюдений
02.07.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!