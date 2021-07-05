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Зеленский назвал локализацию важным заданием для власти

05.07.21 12:57
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Украина заинтересована в привлечении иностранных партнеров к реализации проектов в приоритетных секторах промышлености и экономики. Об этом в понедельник, 5 июля, заявил президент Владимир Зеленский, выступая на форуме "Украина 30. Международная политика".

Среди приоритетных направлений он выделил инфраструктуру, авиастроение, сельское хозяйство, промышленность и энергетику. В рамках этого сотрудничества необходимо предусматривать обязательное условие участия украинских предприятий в производстве и поставке комплектующих, отметил президент.

"Мы должны работать над локализацией производства, привлечением ведущих технологий зарубежных компаний", - сказал он.

По словам президента, в связи с этим важнейшей задачей является усиление работы украинских дипломатов: "Задача каждого посла - усиливать экономическую составляющую в ежедневной работе всех ваших учреждений. Должен быть экономический результат вашей работы". Каждый зарубежный визит на высоком и высшем уровне должен иметь весомую экономическую составляющую для Украины".

Еще одним важным направлением для украинской дипломатии В.Зеленский назвал развитие военно-технического сотрудничества. "Необходимо искать рынки сбыта для продукции украинского ВПК и обеспечивать украинскую армию современными образцами вооружения", - сказал он.

Ранее министр экономики, финансов и восстановления Франции Бруно ле Мэр заявил о законности требования локализации Украиной при заключении внешнеэкономических контрактов.

Напомним, 21 июля 2020 г. ВР приняла в первом чтении законопроект №3739 о локализации промышленного производства при закупках зарубежного оборудования для госкомпаний и госучреждений.

По мнению представителей промышленных предприятий, окончательное принятие документа относительно обязательного производства в Украине части закупаемой за рубежом машиностроительной продукции даст импульс привлечению масштабных инвестиций в национальную экономику.

МинПром

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