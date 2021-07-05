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Лицензированный цех в ОАЭ впервые нарезал резьбу на премиальные трубы Интерпайп

05.07.21 12:24
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Украинская промышленная компания Интерпайп продолжает развивать поставки трубной продукции с премиальными соединениями, отмечается в сообщении компании на странице Facebook.

"Важный этап на данном пути - создание сети зарубежных цехов, способных нарезать и ремонтировать резьбы на аксессуарах и трубах в непосредственной близости к клиенту. Это важный сервис для нефтегазовых компаний, позволяющий им экономить время и средства", - говорится в сообщении.

В компании подчеркивают, что зачастую потребность в дополнительных аксессуарах возникает прямо при бурении скважины. Часы простоя буровой установки стоят крайне дорого, поэтому нести убытки никто не готов. Интерпайп гарантирует клиентам возможность отремонтировать резьбовые соединения или изготовить дополнительные аксессуары прямо на месте. Поэтому довольно часто наличие такого производства рядом является обязательным условием для участия в тендере на поставку OCTG-труб.

Всего за 2 года Интерпайп заключил 14 лицензионных соглашений с локальными цехами. Расположены они на всех ключевых экспортных рынках – стран Ближнего Востока, Северной и Южной Америки, СНГ. А в июне первую промышленную партию аксессуаров с UPJ-M нарезал лицензиат в ОАЭ (Абу-Даби).

"До заключения соглашения с эмиратским лицензиатом специалисты Интерпайп проинспектировали оборудование и инструмент в цеху. Они также присутствовали при опытной нарезке резьбы. Сложность наших премиальных соединений состоит в точности их геометрических параметров. Недостаточно просто передать лицензиату чертежи соединения и настроечные шаблоны. Одним из этапов проверки, которую компания проводит после сбора информации об оборудовании в цехе, является нарезка специально разработанной тестовой резьбы", - отмечается в сообщении Интерпайпа.

МинПром

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