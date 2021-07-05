Китай продолжает модернизацию металлургии По данным S&P Global Platts, китайские власти после перерыва в несколько месяцев возобновили утверждение новых проектов в металлургической отрасли. Разрешение получили 30 июня девять новых строек.



Все данные проекты будут осуществляться по принципу замены старых мощностей на новые. Чтобы получить разрешение на строительство новой линии на 1 млн. т в год в регионе Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй, в районах Шанхая и Гуанчжоу, на равнине Фэнвэй в провинции Шаньси, надо вывести из эксплуатации 1,5 млн. т старых мощностей.



В других регионах страны используется соотношение 1:1,25 или даже 1:1, если строяться будут электрометаллургические заводы, модули по производству восстановленного/горячебрикетированного железа или предприятия водородной металлургии.



Запуск девяти новых проектов, по расчетам Platts Analytics, сократит мощности по выплавке чугуна на 4,6 млн. т в год в 2022-2024 гг., на стали — на 200 тыс. т в год. Но пока что эти показатели растут. Если все реализуемые в настоящее время проекты в китайской металлургии будут завершены вовремя, то до конца 2021 г. мощности по выплавке чугуна в стране увеличатся на 19 млн. т по сравнению с прошлым годом до 1047 млн. т в год, а по выплавке стали — на 33 млн. т, до 1288 млн. т в год.



В 2022 г. темпы роста должны упасть. Прибавки по чугуну не будет совсем, а по стали ее размер составит только 7 млн. т в год. Ожидается, что в ближайшие годы в Китае будет строиться больше мини-заводов. По прогнозу Platts Analytics, их совокупные мощности в 2021 г. увеличатся на 17 млн. т в год, а в 2022 г. - еще на 4 млн., до 202 млн. т в год.



МинПром



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