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Китай продолжает модернизацию металлургии

05.07.21 11:33 , Металлоснабжение с сбыт
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По данным S&P Global Platts, китайские власти после перерыва в несколько месяцев возобновили утверждение новых проектов в металлургической отрасли. Разрешение получили 30 июня девять новых строек.

Все данные проекты будут осуществляться по принципу замены старых мощностей на новые. Чтобы получить разрешение на строительство новой линии на 1 млн. т в год в регионе Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй, в районах Шанхая и Гуанчжоу, на равнине Фэнвэй в провинции Шаньси, надо вывести из эксплуатации 1,5 млн. т старых мощностей.

В других регионах страны используется соотношение 1:1,25 или даже 1:1, если строяться будут электрометаллургические заводы, модули по производству восстановленного/горячебрикетированного железа или предприятия водородной металлургии.

Запуск девяти новых проектов, по расчетам Platts Analytics, сократит мощности по выплавке чугуна на 4,6 млн. т в год в 2022-2024 гг., на стали — на 200 тыс. т в год. Но пока что эти показатели растут. Если все реализуемые в настоящее время проекты в китайской металлургии будут завершены вовремя, то до конца 2021 г. мощности по выплавке чугуна в стране увеличатся на 19 млн. т по сравнению с прошлым годом до 1047 млн. т в год, а по выплавке стали — на 33 млн. т, до 1288 млн. т в год.

В 2022 г. темпы роста должны упасть. Прибавки по чугуну не будет совсем, а по стали ее размер составит только 7 млн. т в год. Ожидается, что в ближайшие годы в Китае будет строиться больше мини-заводов. По прогнозу Platts Analytics, их совокупные мощности в 2021 г. увеличатся на 17 млн. т в год, а в 2022 г. - еще на 4 млн., до 202 млн. т в год.

МинПром

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